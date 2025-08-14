Ventas de autos eléctricos se estancan en EEUU, pero suben en el resto del mundo

POR EFE

Las ventas de automóviles eléctricos se han estancado en Norteamérica durante los primeros siete meses de 2025 a consecuencia de la llegada al poder de Donald Trump, mientras que en el resto del mundo han aumentado entre un 30 y un 40 %, reveló un informe publicado este miércoles.

El informe de la firma Rho Motion evidencia el efecto de las políticas de la Administración de Trump en contra de los vehículos eléctricos al indicar que, de enero a julio, sus ventas en EE.UU. solo sumaron 1 millón de unidades, un crecimiento del 2 %.

En comparación, durante ese mismo periodo, en China se vendieron 6,5 millones de VE (+29 %), en Europa 2,3 millones (+30 %), y en el resto del mundo 0,9 millones (+42 %).

Charles Lester, gerente de datos de Rho Motion, indicó en un comunicado que "las ventas globales de VE han superado los 10,7 millones en los primeros siete meses de 2025, un robusto crecimiento del 27 % con respecto al año anterior".

"En cambio, el crecimiento en Norteamérica ha sido limitado en lo que va de 2025, con Estados Unidos enfrentando obstáculos normativos y Canadá experimentando una desaceleración", explicó Lester.