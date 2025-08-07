Nintendo ve ganancias gracias a su Switch 2

Empresas & Management

POR EFE La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo anotó un beneficio neto de 96.032 millones de yenes (unos 558 millones de euros) entre abril y junio, un 18,6 % interanual más, gracias a las buenas ventas de lanzamiento de su nuevo consola Switch 2. El beneficio operativo de la empresa en dichos meses, primer trimestre de su ejercicio fiscal, fue de 56.928 millones de yenes (331 millones de euros), un incremento del 4,4 % con respecto al mismo período del año previo, marcado por el descenso de ventas de la Switch original a la espera de novedades sobre su sucesora. La facturación por ventas de Nintendo en los tres meses hasta junio se disparó un 132,1 %, hasta 572.363 millones de yenes (3.324 millones de euros), impulsado por el notable desempeño de Switch 2 en su salida. La consola fue lanzada el 5 de junio y hasta el cierre del mes se habían vendido 5,82 millones de unidades, según el informe financiera de la empresa publicado este viernes.

Switch 2 se convirtió en la consola que más ha vendido de lanzamiento, más de 3,5 millones de unidades en sus primeros cuatro días, y la demanda de la plataforma se mantiene alta. "En respuesta a la fuerte demanda que ha superado nuestras expectativas, estamos fortaleciendo la producción para incrementar las existencias", indicó la empresa. En lo que respecta a la venta de unidades de juegos, Nintendo comercializó 8,67 millones de copias de títulos para Switch 2, entre ellas 5,63 millones de copias de 'Mario Kart World', la nueva entrega de su exitosa franquicia de carreras, que estuvo incluido en paquetes de lanzamiento de la nueva consola híbrida. A la par que Switch 2, se siguieron comercializando 'hardware' y 'software' de la familia Switch. Concretamente, entre abril y junio se vendieron 980.000 unidades de la consola y 24,40 millones de copias de juegos para la misma, muchos de los cuales podrán usarse también en su sucesora a través de la retrocompatibilidad.