Cinco aspectos legales que las empresas deben considerar al utilizar IA

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Antes de contratar servicios de IA, las empresas deben conocer sus alcances, limitaciones y posibles riesgos, especialmente en lo relacionado con el tratamiento de información y la participación de terceros.

Por revistaeyn.com La inteligencia artificial está cambiando la forma de hacer negocios, desde la automatización de procesos hasta el análisis de información y la toma de decisiones. Sin embargo, su incorporación también plantea una pregunta clave para las empresas salvadoreñas: ¿están preparadas para asumir las responsabilidades legales que implica su utilización? Ante el creciente uso de estas herramientas, EY destaca que la innovación tecnológica debe acompañarse de medidas de protección de datos personales, políticas internas y conocimiento del marco regulatorio vigente, para que las organizaciones aprovechen sus beneficios de manera responsable.

El Salvador cuenta con la Ley de Fomento a Inteligencia Artificial y Tecnologías, que busca promover el desarrollo, la investigación y la aplicación de esta tecnología. Para Daniel López, Senior de Law de EY, este marco representa una oportunidad para fortalecer la innovación y generar mayor certeza jurídica para las empresas e inversionistas. "Contar con reglas claras favorece el desarrollo tecnológico y genera condiciones para atraer inversiones. El reto es que la regulación se traduzca en acciones concretas que impulsen la innovación y permitan a las empresas aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial", señaló López.

Aspectos que las empresas deben considerar

EY identifica cinco elementos que las organizaciones salvadoreñas deberían evaluar al incorporar estas herramientas en sus operaciones: 1. Protección de datos personales. El tratamiento de información de clientes, empleados o proveedores debe cumplir con la Ley para la Protección de Datos Personales y la normativa técnica aplicable, garantizando la confidencialidad de la información y el ejercicio de los derechos de sus titulares. 2. Políticas internas de uso. Es recomendable establecer lineamientos claros sobre cómo utilizar estas herramientas, qué información puede compartirse y cuáles son los mecanismos de supervisión necesarios para su uso responsable. 3. Evaluación de proveedores tecnológicos. Antes de contratar servicios de IA, las empresas deben conocer sus alcances, limitaciones y posibles riesgos, especialmente en lo relacionado con el tratamiento de información y la participación de terceros.