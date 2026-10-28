Cinco aspectos legales que las empresas deben considerar al utilizar IA

Por revistaeyn.com
La inteligencia artificial está cambiando la forma de hacer negocios, desde la automatización de procesos hasta el análisis de información y la toma de decisiones. Sin embargo, su incorporación también plantea una pregunta clave para las empresas salvadoreñas: ¿están preparadas para asumir las responsabilidades legales que implica su utilización?
Ante el creciente uso de estas herramientas, EY destaca que la innovación tecnológica debe acompañarse de medidas de protección de datos personales, políticas internas y conocimiento del marco regulatorio vigente, para que las organizaciones aprovechen sus beneficios de manera responsable.
El Salvador cuenta con la Ley de Fomento a Inteligencia Artificial y Tecnologías, que busca promover el desarrollo, la investigación y la aplicación de esta tecnología. Para Daniel López, Senior de Law de EY, este marco representa una oportunidad para fortalecer la innovación y generar mayor certeza jurídica para las empresas e inversionistas.
"Contar con reglas claras favorece el desarrollo tecnológico y genera condiciones para atraer inversiones. El reto es que la regulación se traduzca en acciones concretas que impulsen la innovación y permitan a las empresas aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial", señaló López.
Aspectos que las empresas deben considerar
EY identifica cinco elementos que las organizaciones salvadoreñas deberían evaluar al incorporar estas herramientas en sus operaciones:
1. Protección de datos personales. El tratamiento de información de clientes, empleados o proveedores debe cumplir con la Ley para la Protección de Datos Personales y la normativa técnica aplicable, garantizando la confidencialidad de la información y el ejercicio de los derechos de sus titulares.
2. Políticas internas de uso. Es recomendable establecer lineamientos claros sobre cómo utilizar estas herramientas, qué información puede compartirse y cuáles son los mecanismos de supervisión necesarios para su uso responsable.
3. Evaluación de proveedores tecnológicos. Antes de contratar servicios de IA, las empresas deben conocer sus alcances, limitaciones y posibles riesgos, especialmente en lo relacionado con el tratamiento de información y la participación de terceros.
4. Cumplimiento regulatorio. Dependiendo de las actividades que desarrollen, algunas organizaciones pueden estar sujetas a requisitos de inscripción en el Registro Nacional de Desarrollo, Innovación y Aplicación de IA, así como a disposiciones técnicas de las autoridades competentes.
5. Supervisión humana. La inteligencia artificial facilita tareas y agiliza procesos, pero su utilización debe acompañarse del criterio humano cuando sea necesario para garantizar la calidad y precisión de los resultados.
"La inteligencia artificial ofrece importantes oportunidades para mejorar la eficiencia de las empresas. Su implementación debe responder a las necesidades de cada organización y acompañarse de políticas que protejan la información y promuevan un uso responsable de estas herramientas", agregó López.
Además de sus implicaciones legales, la inteligencia artificial abre oportunidades para transformar las actividades laborales y fortalecer las capacidades profesionales. Su aplicación permite agilizar tareas repetitivas y dedicar mayores esfuerzos a funciones que requieren análisis, experiencia y criterio.
EY destaca que la formación y especialización del talento serán importantes para aprovechar estas oportunidades. Asimismo, el marco jurídico salvadoreño contempla iniciativas para fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico y la inversión en actividades relacionadas con inteligencia artificial.
Para la firma, el avance de esta tecnología representa una oportunidad para fortalecer la competitividad de las empresas salvadoreñas, siempre que su adopción esté acompañada de preparación, cumplimiento normativo y una visión estratégica que permita aprovechar sus beneficios a largo plazo.