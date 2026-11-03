Cinco mitos que emprendedores deben revisar antes de terminar el año

Por revistaeyn.com
A dos meses de finalizar el 2026, los emprendedores y empresarios llegan a una etapa determinante del año: un momento para revisar qué decisiones funcionaron, cuáles necesitan replantearse y qué tan preparado está el negocio para enfrentar el próximo año.
El escenario empresarial ha cambiado, la tecnología avanza rápidamente, la inteligencia artificial está transformando procesos y modelos de trabajo, encontrar y retener talento continúa siendo un desafío y los consumidores tienen nuevas expectativas. Ante este panorama, emprender ya no consiste únicamente en tener una buena idea, sino en desarrollar la capacidad de adaptarse, liderar y tomar decisiones estratégicas.
Para el coach empresarial Olman Fallas Zuñiga, uno de los principales retos está en dejar atrás algunas creencias que todavía acompañan al emprendimiento y que pueden llevar a los empresarios a tomar decisiones sin analizar suficientemente el contexto.
“Una buena idea puede abrir la puerta, pero no garantiza que un negocio funcione. Lo que realmente pone a prueba al emprendedor es su capacidad para ejecutar, adaptarse y tomar decisiones cuando las condiciones cambian”, explica Fallas.
A dos meses de cerrar 2026, ¿cuáles son los mitos que marcarán el rumbo de los emprendedores?
1. “Si tengo una buena idea, el negocio va a funcionar”
Una idea puede identificar una oportunidad, pero no es suficiente para construir una empresa sostenible. Validar el mercado, conocer al cliente, entender los costos, contar con una operación eficiente y tener claridad sobre el modelo de negocio son elementos que pueden determinar si esa idea realmente tiene posibilidades de crecer.
La oportunidad está en convertir una buena idea en una propuesta que pueda sostenerse en el tiempo.
2. “Si vendo más, significa que estoy creciendo”
El aumento en las ventas suele asociarse automáticamente con éxito. Sin embargo, crecer sin contar con procesos, estructura financiera, talento y capacidad operativa puede generar nuevos problemas.
Una empresa puede vender más y, al mismo tiempo, tener dificultades para cumplir, atender clientes, administrar sus recursos o mantener su rentabilidad.
Por eso, una de las preguntas que los empresarios deberían hacerse antes de cerrar el 2026 es: ¿mi empresa está realmente preparada para crecer?
3. “La tecnología va a resolver los problemas de mi empresa”
La tecnología y herramientas como la inteligencia artificial pueden generar importantes oportunidades de eficiencia, productividad e innovación. Sin embargo, incorporar tecnología no sustituye una estrategia.
La pregunta no debería ser únicamente “¿qué herramienta nueva puedo utilizar?”, sino “¿qué problema de mi negocio necesito resolver y cómo puede ayudarme la tecnología a hacerlo mejor?”
La adopción tecnológica requiere criterio para distinguir entre una verdadera oportunidad y una tendencia pasajera.
4. “El emprendedor tiene que hacerlo todo”
En las primeras etapas de un negocio es común que el fundador asuma múltiples funciones. El problema aparece cuando esa dinámica se mantiene incluso cuando la empresa comienza a crecer.
Centralizar todas las decisiones puede convertirse en un cuello de botella y limitar la capacidad de expansión del negocio.
Delegar, formar equipos y desarrollar personas capaces de asumir responsabilidades son también habilidades empresariales.
5. “Adaptarse significa cambiar constantemente”
En un entorno que cambia rápidamente, adaptarse se ha convertido en una necesidad. Pero adaptarse no significa reaccionar ante cada tendencia o modificar el rumbo cada vez que aparece una nueva oportunidad.
Para Fallas, adaptarse implica entender qué está cambiando, determinar cómo puede afectar al negocio y decidir qué debe mantenerse, modificarse o dejarse atrás.
“El empresario no necesita perseguir cada tendencia; necesita desarrollar el criterio para identificar cuáles cambios realmente importan para su negocio y actuar antes de que el mercado lo obligue a hacerlo”, señala Fallas.