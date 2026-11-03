Empresas & Management

Cinco mitos que emprendedores deben revisar antes de terminar el año

Los últimos meses del año representan una oportunidad clave para evaluar el rumbo del negocio, corregir decisiones y prepararse para los desafíos de 2027, en un entorno marcado por cambios tecnológicos, nuevas dinámicas de talento y consumidores cada vez más exigentes.

Por revistaeyn.com A dos meses de finalizar el 2026, los emprendedores y empresarios llegan a una etapa determinante del año: un momento para revisar qué decisiones funcionaron, cuáles necesitan replantearse y qué tan preparado está el negocio para enfrentar el próximo año. El escenario empresarial ha cambiado, la tecnología avanza rápidamente, la inteligencia artificial está transformando procesos y modelos de trabajo, encontrar y retener talento continúa siendo un desafío y los consumidores tienen nuevas expectativas. Ante este panorama, emprender ya no consiste únicamente en tener una buena idea, sino en desarrollar la capacidad de adaptarse, liderar y tomar decisiones estratégicas.

Para el coach empresarial Olman Fallas Zuñiga, uno de los principales retos está en dejar atrás algunas creencias que todavía acompañan al emprendimiento y que pueden llevar a los empresarios a tomar decisiones sin analizar suficientemente el contexto. “Una buena idea puede abrir la puerta, pero no garantiza que un negocio funcione. Lo que realmente pone a prueba al emprendedor es su capacidad para ejecutar, adaptarse y tomar decisiones cuando las condiciones cambian”, explica Fallas. A dos meses de cerrar 2026, ¿cuáles son los mitos que marcarán el rumbo de los emprendedores? 1. “Si tengo una buena idea, el negocio va a funcionar” Una idea puede identificar una oportunidad, pero no es suficiente para construir una empresa sostenible. Validar el mercado, conocer al cliente, entender los costos, contar con una operación eficiente y tener claridad sobre el modelo de negocio son elementos que pueden determinar si esa idea realmente tiene posibilidades de crecer. La oportunidad está en convertir una buena idea en una propuesta que pueda sostenerse en el tiempo. 2. “Si vendo más, significa que estoy creciendo” El aumento en las ventas suele asociarse automáticamente con éxito. Sin embargo, crecer sin contar con procesos, estructura financiera, talento y capacidad operativa puede generar nuevos problemas.