Empresas & Management

De emprendedor a empresario: por qué vender más no significa tener una empresa sólida

Si el propietario debe vender, atender clientes, tomar todas las decisiones, generar contenido, resolver problemas y supervisar cada proceso, existe el riesgo de que no haya una organización independiente, sino una fuente de ingresos altamente dependiente de su fundador.

Por revistaeyn.com El auge del emprendimiento ha permitido que cada vez más personas conviertan una idea, una habilidad o una audiencia en una fuente de ingresos. Con una computadora, un teléfono y acceso a plataformas digitales es posible vender cursos, asesorías, membresías, productos o servicios y alcanzar cifras importantes de facturación. Sin embargo, para Jacques Giraud, ingeniero, especialista en desarrollo organizacional, master coach y mentor, existe una diferencia fundamental entre generar dinero y construir una empresa.

La pregunta, entonces, no es únicamente cuánto vende un emprendedor, sino qué tan sólida es la estructura que existe detrás de esos ingresos. Una persona puede contar con miles de seguidores, una marca personal reconocida o registrar ventas elevadas y, aun así, carecer de controles financieros, procesos, indicadores, equipos y una estrategia empresarial sostenible. “Facturar mucho no significa necesariamente que hayas construido una empresa”, plantea Giraud al advertir sobre la confusión entre éxito comercial y madurez empresarial. En el entorno digital, esta diferencia puede ser todavía menos evidente. Influencers, consultores, mentores y creadores de contenido pueden convertir su reputación y conocimiento en negocios rentables. El problema aparece cuando toda la operación depende exclusivamente de la persona que está al frente. Si el propietario debe vender, atender clientes, tomar todas las decisiones, generar contenido, resolver problemas y supervisar cada proceso, existe el riesgo de que no haya una organización independiente, sino una fuente de ingresos altamente dependiente de su fundador.