El liderazgo del futuro será más tecnológico, pero también más humano

Por revistaeyn.com
La inteligencia artificial está cambiando procesos, redistribuyendo tareas y modificando la forma en que las personas acceden a información, toman decisiones y trabajan en equipo.
Esa transformación tecnológica no ocurre únicamente en los sistemas: también está redefiniendo el papel de quienes lideran, que hoy deben decidir qué automatizar, cómo integrar nuevas herramientas y, al mismo tiempo, acompañar a las personas durante el cambio.
Durante años, el liderazgo estuvo relacionado principalmente con dirigir, organizar, tomar decisiones y alcanzar resultados. Estas capacidades continúan siendo necesarias, pero hoy resultan insuficientes frente a equipos más diversos, entornos de mayor incertidumbre y tecnologías capaces de transformar en poco tiempo la manera en que se desarrolla una tarea o incluso una profesión.
El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial señala que el 61 % de las empresas considera el liderazgo y la influencia social entre las habilidades esenciales de su fuerza laboral, ubicándolas entre las tres competencias más importantes, junto con el pensamiento analítico y la resiliencia, flexibilidad y agilidad. Incluso en momentos de aceleración tecnológica, capacidades como la empatía, la escucha activa, la autoconciencia y el aprendizaje continuo mantienen un peso relevante, una señal de que el avance de la tecnología no reduce la importancia del liderazgo humano, sino que plantea nuevas exigencias sobre cómo ejercerlo.
Desde la experiencia de Conexo, Canal Corporativo de la Universidad Castro Carazo, esta realidad obliga a las organizaciones a mirar el desarrollo de sus liderazgos como una capacidad estratégica. Identificar qué habilidades necesitan fortalecer las personas que ejercen roles de liderazgo dentro de la organización es un primer paso para responder de manera efectiva a transformaciones que combinan tecnología, cultura y nuevas expectativas del talento.
Aquí cobra relevancia el liderazgo consciente: un enfoque que parte de comprender que liderar en tiempos de inteligencia artificial no significa tener todas las respuestas, sino saber formular mejores preguntas, aprender constantemente, escuchar diferentes perspectivas y tomar decisiones con criterio sobre cuándo y cómo utilizar la tecnología.
A medida que algunas tareas se automatizan y el acceso a la información aumenta, el valor de quienes lideran se desplaza hacia capacidades que siguen siendo profundamente humanas: orientar a los equipos, comunicar con claridad, resolver situaciones complejas, gestionar la incertidumbre, acompañar procesos de transformación y desarrollar el potencial de otras personas.
Esto supone pasar de una visión del liderazgo basada principalmente en el control a otra centrada en la construcción de capacidades. Una persona líder no solamente gestiona el trabajo de hoy; también ayuda a su equipo a comprender los cambios, incorporar nuevas herramientas, aprender de manera continua y prepararse para lo que viene.
Desde esta perspectiva, cada decisión, conversación y forma de gestionar influye en la cultura de una organización. La manera en que se introduce una herramienta de IA, se recibe una idea, se aborda un error o se acompaña a una persona ante un cambio envía mensajes sobre cómo funciona la empresa, qué comportamientos valora y qué tan preparada está para transformarse.
Por eso, el aprendizaje continuo deja de ser una responsabilidad exclusiva de quienes integran los equipos. Quienes ocupan posiciones de liderazgo también necesitan actualizar conocimientos, cuestionar prácticas que funcionaron en otros momentos y desarrollar nuevas herramientas para gestionar escenarios en los que la tecnología y las necesidades del talento evolucionan simultáneamente.
Para las organizaciones, este escenario representa una oportunidad para revisar cómo están preparando a sus liderazgos, identificar brechas de capacidades y definir qué necesitan fortalecer para acompañar las transformaciones del negocio.
Más que formar personas para dirigir equipos, el desafío está en desarrollar liderazgos capaces de comprender la complejidad, aprovechar la inteligencia artificial con criterio y mantener a las personas en el centro de las decisiones.