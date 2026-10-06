Empresas & Management

El liderazgo del futuro será más tecnológico, pero también más humano

Para las organizaciones, el reto ya no es solamente incorporar inteligencia artificial, sino preparar liderazgos capaces de convertir esa tecnología en valor sin perder de vista a las personas.

Por revistaeyn.com La inteligencia artificial está cambiando procesos, redistribuyendo tareas y modificando la forma en que las personas acceden a información, toman decisiones y trabajan en equipo. Esa transformación tecnológica no ocurre únicamente en los sistemas: también está redefiniendo el papel de quienes lideran, que hoy deben decidir qué automatizar, cómo integrar nuevas herramientas y, al mismo tiempo, acompañar a las personas durante el cambio.

Durante años, el liderazgo estuvo relacionado principalmente con dirigir, organizar, tomar decisiones y alcanzar resultados. Estas capacidades continúan siendo necesarias, pero hoy resultan insuficientes frente a equipos más diversos, entornos de mayor incertidumbre y tecnologías capaces de transformar en poco tiempo la manera en que se desarrolla una tarea o incluso una profesión. El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial señala que el 61 % de las empresas considera el liderazgo y la influencia social entre las habilidades esenciales de su fuerza laboral, ubicándolas entre las tres competencias más importantes, junto con el pensamiento analítico y la resiliencia, flexibilidad y agilidad. Incluso en momentos de aceleración tecnológica, capacidades como la empatía, la escucha activa, la autoconciencia y el aprendizaje continuo mantienen un peso relevante, una señal de que el avance de la tecnología no reduce la importancia del liderazgo humano, sino que plantea nuevas exigencias sobre cómo ejercerlo. Desde la experiencia de Conexo, Canal Corporativo de la Universidad Castro Carazo, esta realidad obliga a las organizaciones a mirar el desarrollo de sus liderazgos como una capacidad estratégica. Identificar qué habilidades necesitan fortalecer las personas que ejercen roles de liderazgo dentro de la organización es un primer paso para responder de manera efectiva a transformaciones que combinan tecnología, cultura y nuevas expectativas del talento. Aquí cobra relevancia el liderazgo consciente: un enfoque que parte de comprender que liderar en tiempos de inteligencia artificial no significa tener todas las respuestas, sino saber formular mejores preguntas, aprender constantemente, escuchar diferentes perspectivas y tomar decisiones con criterio sobre cuándo y cómo utilizar la tecnología. A medida que algunas tareas se automatizan y el acceso a la información aumenta, el valor de quienes lideran se desplaza hacia capacidades que siguen siendo profundamente humanas: orientar a los equipos, comunicar con claridad, resolver situaciones complejas, gestionar la incertidumbre, acompañar procesos de transformación y desarrollar el potencial de otras personas.