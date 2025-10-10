Claro Centroamérica lanza plan de conexión internacional para usuarios postpago

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Claro Centroamérica lanzó el plan “Conexión Sin Fronteras”, una propuesta que permite a sus usuarios postpago mantenerse conectados en Europa, Asia, Oceanía y África desde US$5 diarios, aplicando políticas de uso justo. Con Claro no necesita buscar empresas en el exterior ni preocuparse por adquirir E-SIMs o tarjetas SIM fuera del país. El servicio permite mantenerse conectado de manera sencilla y segura, utilizando su tarjeta local y evitando trámites complicados o compras adicionales en el extranjero. Así, puede disfrutar de su plan postpago y todos sus beneficios sin fronteras.

En esta iniciativa, los clientes pueden disfrutar los gigas de su plan postpago, como si estuvieran en su país, con la misma confianza, transparencia y calidad de servicio que los caracteriza. Claro se consolida así como la única empresa de telecomunicaciones de la región con presencia activa en los cinco continentes, bajo un mismo concepto de servicio móvil, facilitando la conectividad de millones de usuarios que viajan por motivos laborales, educativos o personales.