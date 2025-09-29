ChatGPT Pulse ofrecerá actualizaciones diarias sobre temas personalizados

Tecnología & Cultura Digital

Por Europa Press OpenAI ha presentado ChatGPT Pulse una nueva experiencia de resumen de actualizaciones personalizadas que, cada mañana, muestra proactivamente, en forma de tarjetas temáticas, la información más relevante para los usuarios sobre cuestiones de su interés que se hayan tratado en los chats o aplicaciones conectadas. ChatGPT Pulse se basa en un conjunto de tarjetas visuales temáticas que los usuarios pueden explorar rápidamente desde su 'smartphone' para mantenerse informados con actualizaciones de su interés.

Tal y como ha explicado la tecnológica en un comunicado, para elaborar estas actualizaciones personalizadas, el asistente investiga de forma proactiva los chats, comentarios y aplicaciones conectadas con ChatGPT, como puede ser el calendario o el email, para ofrecer contexto adicional y obtener sugerencias más relevantes.



Además, cuando se conecta con un calendario, ChatGPT puede crear un ejemplo de agenda de reunión, recordar que se debe comprar un regalo de cumpleaños o mostrar recomendaciones de restaurantes para un próximo viaje. Todo ello de forma automática. De esta forma, cada noche, ChatGPT sintetiza la información de la memoria de la aplicación y de las aplicaciones conectadas para descubrir qué es lo más relevante para el usuario. Al día siguiente, ofrece las actualizaciones personalizadas materializadas en un formato de tarjeta dinámica que se puede explorar rápidamente o abrir para obtener más detalles. Se ha de tener en cuenta que los usuarios pueden seleccionar ciertos temas de su interés, indicándole a ChatGPT qué es útil y qué no de entre sus conversaciones o aplicaciones. Asimismo, los temas que se muestran en Pulse pasan por controles de seguridad para evitar mostrar contenido dañino.