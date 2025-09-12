Tigo expande su red a 51 tiendas en El Salvador y planea abrir más en 2025

En cada tienda Tigo, los salvadoreños pueden contratar servicios prepago, pospago y residenciales para disfrutar de la red más grande de El Salvador; además, pueden adquirir dispositivos móviles; y realizar gestiones como el pago de facturas.

Tigo El Salvador alcanzó la cifra de 51 tiendas abiertas en el territorio, consolidando así su presencia en los 14 departamentos del país.

"Contar con 51 tiendas en todo el país es un gran paso que es impulsado por nuestro propósito de mejorar la vida de nuestros clientes y las comunidades. Nuestro enfoque es ofrecerles un servicio más accesible y ágil, con presencia en los territorios donde más nos necesitan", dijo Verónica Iraheta, directora de Territorio Centro de Tigo El Salvador.

Dentro de este plan de expansión, Tigo ha inaugurado en el último año, siete nuevas tiendas en distintas zonas del país, incluyendo Surf City en el departamento de La Libertad, Ciudad Barrios y Chinameca en San Miguel, Santiago de María y El Tránsito en Usulután, Anamorós en La Unión, y, Acajutla en Sonsonate.

Además, la compañía proyecta abrir dos tiendas adicionales antes de que finalice 2025, siempre con el objetivo de ampliar su cobertura de mercado.