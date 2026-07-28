Coca-Cola ganó US$8.349 millones en el primer semestre, un 17% más interanual

La multinacional de refrescos estadounidense Coca-Cola anunció un beneficio neto de US$8.349 millones en el primer semestre de 2026, un 17 % más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el aumento de sus ventas, lo que le llevó además a mejorar sus previsiones para el conjunto del ejercicio.

Solo en el segundo trimestre del año, hasta el 3 de julio, la compañía alcanzó los US$4.425 millones de beneficio, un 16 % más interanual, según las últimas cuentas.

Los ingresos también crecieron respecto a los del año pasado. En los primeros seis meses, la compañía ingresó US$25.852 millones, un 9 % más interanual, y en el segundo trimestre facturó US$13.380 millones, un 7 % más.

Para el año completo, Coca-Cola proyecta un crecimiento comparable de las ganancias por acción de entre el 9 % y el 10 %, lo que supone una mejora respecto a la horquilla entre el 8 % y el 9 % estimada en sus anteriores cuentas.

"Hemos vuelto a registrar un trimestre sólido gracias a que nos hemos mantenido atentos a las necesidades cambiantes de nuestros consumidores y clientes", afirmó Henrique Braun, consejero delegado de Coca-Cola.