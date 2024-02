Comercios en Guatemala con estrategias previas a San Valentín aumentaron sus transacciones 25 %

La tendencia del latinoamericano por celebrar regalando, no ha cambiado, pero el pesado tránsito, largas filas en centros comerciales y la oferta limitada en tiendas físicas, entre otros, han hecho que opte por realizar la compra en línea.

Los productos tradicionalmente preferidos en esta fecha son experiencias (viajes, cenas, conciertos), perfumes, joyas, bombones, flores y chocolates, tecnología y electrónica y productos de belleza

Sin embargo, en los últimos años se ha visto un cambio de comportamiento en búsqueda de opciones que salen de lo habitual y buscan ser originales y creativas.

“Este día de San Valentín adapta las emociones al diseño de producto que ofreces. Si tu producto no permite adecuarse a la temporada haz que el empaque sea el que genere una conexión emocional genuina, no forzada. ¿No vendes rosas sino accesorios deportivos? No te preocupes, puedes subirte a la ola del 14 de febrero con creatividad y adaptabilidad”, comentó Hugo García, CEO de Qpaypro.

Previo al 14 de febrero, el cliente observará constantemente redes sociales y otros espacios en línea antes de decidirse por la compra. De acuerdo con el 4to. Estudio de Comercio Electrónico de Guatemala, los consumidores optan por estar constantemente conectados y el internet es la forma más relevante para buscar información de los productos que comprará.

El estudio también indica que las redes sociales continúan siendo fundamentales para que las marcas comuniquen y conecten con sus consumidores, en estas búsquedas los precios y la diversidad de métodos de pago fue determinante para la compra.