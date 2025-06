¿Cómo alcanzar el equilibrio emocional?

Silva Concha admite que la pandemia del Covid-19 permitió tomar conciencia de la importancia del bienestar emocional, pero también subraya que en paralelo “se ha ido medicalizando el mundo emocional, y de esa manera se pierde capacidad de desarrollar y articular las emociones”. Advierte: “Vivimos en un tiempo donde hay una tiranía de la felicidad; se transmite culturalmente que la única emoción válida pareciera ser que los humanos estemos permanentemente felices, que tenemos la obligación de ser felices”.



-¿Después de la pandemia llegó la “era del estrés”?



El estrés es una reacción se ha ido exacerbando por diversas fuentes. Uno de los aspectos más destacables en la última década es la incertidumbre económica, sanitaria y social. En el libro trato de rescatar que, en esa experiencia que llamamos estrés, encontramos las emociones como elementos esenciales. Si quiero manejar mi estrés no basta con enfrentar la reacción, la inquietud y la tensión; tengo que comprender de qué tipo de emociones está constituido.



Por ejemplo, el estrés económico puede estar caracterizado por la ansiedad, el conflicto familiar y la rabia; también, por el hecho de no encontrar relaciones personales satisfactorias y sentirse en soledad, por la tristeza.



-¿En la actualidad, el decir “estoy estresado” se hizo tan general que se vació de significado?



El estrés es una respuesta a un desafío. Si frente a una amenaza no me activo, no me estreso, es un problema. Pero, a la vez, si me activo en exceso, también es un problema. En psicología debemos hablar en términos de equilibrio. Hay que descomponer de qué está constituido el estrés; es mucho más específico cuando se lo profundiza.



En ese contexto, muestro que una de las fuentes de las emociones son los otros seres humanos. Las emociones más intensas y dañinas, y también las mejores y más gratificantes, se relacionan con otras personas.



La tesis que propongo es que se debe intentar encontrar equilibrio en el manejo de esas relaciones que entablamos de forma permanente.



-¿Cómo se logra ese equilibrio?



Estableciendo conexión con las otras personas y, al mismo tiempo, manteniendo autonomía y libertad. Es importante pertenecer y sentirse queridos, pero si los vínculos se vuelven controladores, impositivos y limitan la libertad se está en una situación perturbadora.