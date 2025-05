¿Cuál es el impacto emocional de la presencia de la IA en los trabajadores?

Según “Working Through Change” (2024), un informe global del Grupo Adecco, el 46 % de los trabajadores afirma que la IA les hace más productivos, aunque un número significativo también reporta inquietudes relacionadas con la presión de adaptarse y la incertidumbre laboral.

La revolución tecnológica liderada por la inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que trabajamos. Sin embargo, este avance no llega libre de tensión emocional.

El estudio advierte que la salud mental de algunos empleados se resiente, a medida que la IA transforma los lugares de trabajo. Por ejemplo, dos de cada cinco trabajadores se han sentido exhaustos en el último año, y vulnerables ante la IA.

La Fundación Vacation is a Human Right (VIAHR) observa con atención este fenómeno. El problema no es la IA, sino la manera en que se implementa sin considerar el ritmo humano. Muchas empresas introducen nuevas herramientas sin acompañamiento emocional, formación progresiva ni espacios para expresar las emociones que surgen en estos cambios.

El informe de Adecco revela que la IA está siendo percibida de forma dual: como facilitadora del trabajo cuando se aplica bien y como fuente de estrés si se impone sin una cultura de bienestar.

María Méndez, presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR), dice que el burnout no nace solo del exceso de tareas, sino también de la falta de claridad, reconocimiento y humanidad en los procesos. IA y bienestar: ¿pueden convivir? Sí, pueden.

Para ello, Méndez afirma que es necesario que las organizaciones: