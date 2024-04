¿Cómo funcionará la fusión entre Disney+ y Star+?

Hasta este momento, en Latinoamérica, los suscriptores de Disney plus han tenido que contratar de manera independiente Star Plus para ver el contenido más adulto de la compañía.

Este anuncio no es nuevo, ya en diciembre, Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America, anunció que los contenidos de Star Plus se integrarían a la oferta de Disney Plus para ofrecer una mejor experiencia a los suscriptores, el movimiento que cierra con las operaciones de Star está próximo a concretarse.