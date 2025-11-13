COMOSA invertirá US$15,7 millones en desarrollo residencial en Guatemala

Empresas & Management

El complejo INARA Ciudad Vieja, concebido bajo una visión urbana contemporánea, propone un estilo residencial adaptado a las nuevas dinámicas de la vivienda en la ciudad.

Por revistaeyn.com La empresa COMOSA inauguró formalmente el arranque de obras de su nuevo desarrollo residencial INARA Ciudad Vieja, un complejo en pleno corazón de la zona 10 de la capital guatemalteca. La inversión destinada al proyecto es de unos US$15,7 millones. Este emprendimiento contempla 238 viviendas distribuidas en dos torres.

Durante el acto inaugural, COMOSA rindió un homenaje a la familia fundadora de Guateplast, empresa histórica en el ámbito industrial de Guatemala. Este reconocimiento buscó destacar el legado del terreno —y la industria que sobre él se edificó— como parte del tejido productivo del país, y marcar el paso hacia una nueva etapa orientada al espacio habitable. El director general de COMOSA, Pablo Suchini, enfatizó que “con INARA Ciudad Vieja reafirmamos nuestro compromiso de edificar espacios que eleven la calidad de vida de los guatemaltecos. Cada desarrollo representa una oportunidad para innovar, conectar y dejar un legado positivo en las comunidades donde operamos”. El complejo, concebido bajo una visión urbana contemporánea, propone un estilo residencial adaptado a las nuevas dinámicas de la vivienda en la ciudad. Las dos torres han sido diseñadas con atención al aprovechamiento de la luz natural y a la ventilación cruzada, dentro de un enfoque de eficiencia y bienestar para sus habitantes.