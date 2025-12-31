Compra de Telefónica Argentina espera una definición a diez meses de la adquisición

Empresas & Management

Telecom y Telefónica han dominado el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1990 el entonces Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

POR EFE La millonaria compra hace diez meses de la filial argentina del grupo español Telefónica por parte de Telecom Argentina espera una definición por parte del organismo regulador de las telecomunicaciones del país suramericano, que evalúa si una fusión de las compañías creará o no un monopolio. El pasado 24 de febrero, Telecom Argentina compró Telefónica Móviles Argentina (TMA) por 1.245 millones de dólares, de los cuales pagó en efectivo 1.119 millones tras descontar la deuda por 126 millones que el grupo español tenía con su filial. Apenas anunciada la transacción, el Gobierno de Javier Milei dio intervención al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom, regulador de las telecomunicaciones en Argentina) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD, actualmente Autoridad Nacional de la Competencia) para evaluar si la operación constituye o no la formación de un monopolio. Fuentes oficiales consultadas por EFE señalaron que, si se determina que existe una posición dominante como consecuencia de la fusión, Telecom deberá ceder o vender activos en uno o más segmentos del negocio.

La compra de Telefónica por parte de Telecom fue objetada ante el regulador por dos empresas: Claro -filial de América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, que presta servicios de telefonía móvil y de internet; y Telecentro, que da servicio de internet y televisión de pago. El 21 de marzo, la Secretaría de Industria y Comercio ordenó a Telecom abstenerse de avanzar en la fusión con TMA hasta tanto no concluyera la investigación del Enacom y de Defensa de la Competencia. Telecom apeló esa decisión y el 5 de junio la Justicia suspendió la medida dictada por el Gobierno.

Objeción oficial