Congreso de CEAPI: América Latina es una de las regiones con mejores oportunidades para el desarrollo

En la segunda, ‘América Latina como Motor de Cambio: Oportunidades y Desafíos Globales’, se han sentado Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, Víctor Marroquín, ceo de Ailaw global y miembro del Consejo Consultivo de David Rockefeller Center de la Universidad de Harvard; y Carlos Díaz Rosillo, director del Adam Smith Center for Economic Freedom, bajo la moderación de Juan Luis Cebrián, presidente de Janlison.

Carlos Felipe Jaramillo ha subrayado que “Latinoamérica tiene una serie de factores positivos para su desarrollo, el nearshoring, la matriz energética verde, la producción de materiales para la transición energética global, y la capacidad de producir alimentos, son algunas de las más importantes”.

Mientras que Víctor Marroquín ha insistido en que “el cambio climático es un asunto que no puede entenderse como algo particular, una afectación en un país puede generar consecuencias en todo el mundo, y de qué nos sirve cambiar tantos comportamientos si países como China no lo hacen”.

Finalmente, Carlos Díaz Rosillo ha comentado sobre la importancia que tiene la seguridad física, ciudadana y jurídica para la atracción de inversión extranjera, destacando que “Latinoamérica puede convertirse en la región de la buena gobernanza, gracias a una nueva generación de gobernantes”.