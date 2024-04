Especial UniveRSE 2024: la escasez de agua en Centroamérica, los retos y sus soluciones

Guatemala, por su parte, vivió al inicio del año una emergencia por un todavía no esclarecido brote del síndrome de Guillian-Barré, una enfermedad neurológica que generó más de 60 casos –y media decena de fallecidos– de los que las autoridades sanitarias refieren podrían estar relacionados al agua contaminada y falta de saneamiento, todos como parte de una ola de situaciones que ponen en la mesa el debate sobre el tema del abastecimiento seguro del agua.

En los últimos meses, el istmo centroamericano ha vivido varias crisis asociadas al recurso como la escasez de Panamá –acentuada por el fenómeno El Niño–; la habitual problemática del río Motagua, en Guatemala, por contaminación; el cada vez más difícil acceso al agua en regiones del corredor seco –que incluye a grandes porciones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua– o del caso de contaminación que vivió la red pública de Costa Rica, este último caso muy particular ya que es el único país que garantiza el consumo del agua directo del grifo.

“Son situaciones complejas de resolver. Yo siempre digo que lo del agua no tiene una solución por que siempre va a depender de un ciclo que es cambiante... de años extremos de mucha o de poca agua, de conflictividad, de nuevos requerimientos, problemas locales o conflictos entre otros países”, dijo.

“Eso plantea una necesidad de ver el agua como un recurso que no conoce fronteras y que básicamente se mueve bajo tres grandes fuerzas: el sustento de la vida; la fuerza de gravedad –la fuerza natural que permite que se mueva de un lugar más alto a uno más bajo–; pero la tercera es el interés económico y de poder. Es ahí donde se mueve en contra de la naturaleza, donde se usan equipos, bombas, presas, canales, embalses y se rompe el ciclo natural para llevarla a otro lugar –y eso es legítimo–, se hace para producción agropecuaria, industrial y otros sitios de uso económico incluso centros educativos”, añade Morales.

“La gente no conoce por qué el agua es un recurso estratégico, no solo para la vida sino para la producción económica y ambiental”, reflexiona.

El ambientalista Marco Morales, CEO de Water Co., destaca que Centroamérica es “una potencia hídrica en el continente” , pero sostiene que hay muchos intereses de soberanía nacional y de seguridad nacional involucrados.

El tema del agua –a pesar de ser estratégico– no suele tener el protagonismo requerido a menos que se refiera a crisis o fallas en el suministro. A la luz del análisis de ambientalistas, requiere de más conciencia debido a la necesidad de garantizar su disponibilidad y calidad para todas las personas.

El peso del recurso en la matriz productiva es vital, pero no siempre visibilizado. Manuel Otero, director general del Instituto Iberoamericano para la Agricultura (IICA), sostiene tajante que “sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay seguridad alimentaria”, por lo que aboga por subir los términos del debate en torno al agua.

Advierte, por ejemplo, sobre la necesidad de intensificar y mejorar los rendimientos de la agricultura de manera sostenible y advierte de los estragos y presiones que ocasionan las migraciones desde las áreas rurales hacia los centros urbanos por el cambio de cultivos, situación que pone presión adicional a los sistemas de agua y saneamiento de las grandes urbes.