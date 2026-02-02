Empresas & Management

Consejero de Nvidia prevé que demanda de IA duplique capacidad de TSMC en próxima década

Las declaraciones de Huang se producen en un momento de fuerte inversión global en infraestructura para IA, con los fabricantes de semiconductores acelerando planes de expansión para atender una demanda impulsada por centros de datos, computación de alto rendimiento y aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial.

POR EFE El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, aseguró que la fuerte expansión de la demanda de inteligencia artificial (IA) podría llevar a que la capacidad de producción de la taiwanesa TSMC se duplique con creces en la próxima década, en un contexto de creciente presión sobre la cadena global de suministro de semiconductores. Huang afirmó, tras una cena con proveedores clave en Taipéi celebrada el sábado, que solo Nvidia necesitará más del doble de obleas en los próximos años, y elogió el trabajo de TSMC para aumentar la producción de los procesadores más avanzados de la compañía estadounidense. "En los próximos diez años, TSMC probablemente incrementará su capacidad en más de un 100 %", sostuvo, en declaraciones recogidas este domingo por la agencia de noticias CNA.

El directivo señaló que Nvidia ya ha entrado en producción en volumen de su plataforma Blackwell y que, de forma simultánea, está fabricando su próxima generación de chips, conocida como Vera Rubin, compuesta por seis diseños avanzados, todos ellos producidos por TSMC. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE "Están trabajando muy, muy duro para satisfacer la demanda", afirmó. Preguntado por el número de nuevas fábricas que serían necesarias para afrontar esta expansión, Huang describió el esfuerzo requerido como sin precedentes, al considerar que se trataría del mayor despliegue de infraestructura industrial de este tipo en la historia. El ejecutivo advirtió además de que la escasez de memoria se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de la IA, ya que, aunque la oferta crece a ritmos cercanos al 100 % anual, la demanda avanza todavía más rápido, lo que está tensionando a toda la cadena de suministro. El encuentro, calificado por medios locales como un "banquete del billón de dólares" por la capitalización conjunta de las empresas presentes, contó con la asistencia del presidente y consejero delegado de TSMC, C. C. Wei, y de responsables de grandes grupos tecnológicos taiwaneses como Hon Hai (Foxconn) y Quanta Computer.