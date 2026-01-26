Empresas & Management

La IA se ha convertido en el principal motor de la inversión corporativa global

Un aumento del gasto corporativo en toda la cadena de suministro de IA, desde la infraestructura de centros de datos hasta los chips y la energía, ha ayudado a impulsar los mercados de renta variable, según un reporte de los codirectores de inversión de Bridgewater Associates

    Los principales índices de Wall Street cerraron 2025 con ganancias de dos dígitos, impulsadas por una fuerte demanda de inversores por acciones vinculadas a la IA. Foto de iStock
2026-01-26

Por revistaeyn.com

El gasto en inteligencia artificial (IA) por parte de las grandes corporaciones seguirá creciendo exponencialmente y transformando la economía, según informaron los codirectores de inversión de Bridgewater Associates en una nota a un cliente.

La IA se ha convertido en el principal motor de la inversión corporativa global y una fuerza central detrás del repunte del mercado, alterando los planes de gasto de capital en distintos sectores.

Escasez de chips de memoria se prolongará hasta 2027 y presiona precios de la tecnología

Un aumento del gasto corporativo en toda la cadena de suministro de IA, desde la infraestructura de centros de datos hasta los chips y la energía, ha ayudado a impulsar los mercados de renta variable incluso mientras crecen las preocupaciones por una posible burbuja de mercado y la sostenibilidad del auge.

"Los cálculos sencillos y teóricos de juegos hacen inaceptable que estas empresas acepten quedarse atrás de sus rivales incluso por unos meses de progreso, por lo que la decisión de una empresa de invertir más agresivamente en capex de IA obliga a otras a seguir", escribieron los co-CIOs de la firma de inversión, Bob Prince, Greg Jensen y Karen Karniol-Tambour.

Las acciones globales oscilaron bruscamente en la caída, ya que la creciente preocupación por una posible burbuja bursátil de la IA pesaba sobre el sentimiento y aumentaba el riesgo de una venta masiva, reporta Reuters.

Aun así, los principales índices de Wall Street cerraron 2025 con ganancias de dos dígitos, impulsadas por una fuerte demanda de inversores por acciones vinculadas a la IA.

La IA como reto de liderazgo estratégico y oportunidad organizacional

Los CIOs de Bridgewater afirmaron que un aumento del gasto en capital en IA podría aumentar la inflación, ya que una mayor demanda eleva los precios de los artículos en su ecosistema, incluidos chips y electricidad.

Añadieron que la dinámica podría aumentar los riesgos y crear condiciones tipo burbuja.

"La política fácil corre el riesgo de acelerar aún más la actividad especulativa del mercado de acciones y la frenética oleada de negociaciones e inversión en IA que ya está en marcha, creando un entorno propicio para una burbuja y provocando un sobrecalentamiento cíclico", decía la nota.

