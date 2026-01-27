Maia 200, el chip con el que Microsoft busca competir con los de Google y Amazon

POR EFE

El gigante tecnológico Microsoft presentó este lunes Maia 200, la segunda generación de su chip de inteligencia artificial (IA) con el que busca reducir la dependencia de Nvidia y competir contra los de Google y Amazon en la nube.

Este nuevo modelo ha sido presentado dos años después de su primera versión, el Maia 100, que no llegó a estar disponible para los clientes.

"Es el sistema de inferencia más eficiente que Microsoft ha desplegado jamás", aseguró Scott Guthrie, vicepresidente ejecutivo de Microsoft para la nube y la IA, en una entrada de blog.

Según la empresa, el Maia 200 está concebido como un procesador para inferencia y promete hasta un 30 % más de rendimiento por dólar que el hardware actual de Microsoft. Además, ya se está desplegando en centros de datos de Azure en Estados Unidos para impulsar servicios como Microsoft 365 Copilot, Foundry y los últimos modelos GPT de OpenAI.