Aeropuerto de Costa Rica invierte US$3 millones en automatizado de control migratorio

Por revistaeyn.com
El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, bajo la gestión de AERIS, continúa avanzando en su proceso de modernización con la entrada en operación de los primeros cuatro eGates ubicados en el área de llegadas, un sistema automatizado de control migratorio que permitirá agilizar el procesamiento de pasajeros de nacionalidad costarricense, elegibles mediante tecnología biométrica.
“Con una capacidad aproximada de 180 pasajeros por hora en cada eGate, (para un total por hora de 720 pasajeros más) la incorporación de este sistema permitirá incrementar en cerca de un 64 % la capacidad de procesamiento migratorio del aeropuerto en migración llegadas”, indicó Juan Belliard, Director de Operaciones y Seguridad de AERIS.
La implementación de los eGates forma parte de la estrategia de innovación y modernización del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, orientada a incorporar herramientas que optimicen la gestión de los flujos de pasajeros y fortalezcan la capacidad operativa de la terminal.
El proyecto se desarrolla de manera coordinada entre el Gobierno de Costa Rica, por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Dirección General de Migración y Extranjería, junto con AERIS como gestor aeroportuario, y representó una inversión de US$3 millones.
“Muy satisfecho de seguir avanzando en la implementación de los cambios y modernización del aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para que los viajeros nacionales y extranjeros puedan tener la mejor experiencia cada vez que visitan nuestro país, ya sea por trabajo o vacaciones”, indicó Efraím Zeledon Leiva, Ministro del MOPT.
En esta primera etapa, el sistema cuenta con la puesta en operación de cuatro eGates para el proceso de llegadas internacionales, ubicados junto a los puestos migratorios convencionales. El área dispone de estaciones de supervisión desde donde personal de la Dirección General de Migración y Extranjería monitorea permanentemente las operaciones de esta plataforma tecnológica.
Inicialmente, los eGates están disponibles para pasajeros costarricenses mayores de edad que cuenten con un pasaporte biométrico vigente y cumplan con los criterios de elegibilidad definidos por la Dirección General de Migración y Extranjería.
El proceso de uso es completamente automatizado y toma entre 17 y 22 segundos, dependiendo de las condiciones operativas, las validaciones requeridas y la familiarización de los usuarios con el sistema.
Presentar el pasaporte biométrico en el lector del eGate.
Validar la identidad mediante reconocimiento biométrico a través de la cámara instalada en el equipo.
Verificación automática de la información y de los controles migratorios correspondientes.
Apertura de las puertas una vez aprobada la validación, permitiendo al pasajero continuar su recorrido.
En caso de que el sistema requiera una revisión adicional, el pasajero será atendido por un oficial de la Dirección General de Migración y Extranjería.
La solución incorpora lectores de pasaportes, cámaras de validación biométrica, puertas automatizadas y estaciones de monitoreo que permiten verificar la identidad de los pasajeros bajo los protocolos establecidos por la Dirección General de Migración y Extranjería, garantizando un proceso ágil, confiable y seguro, sin disminuir el rigor de los controles migratorios.