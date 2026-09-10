Aeropuerto de Costa Rica invierte US$3 millones en automatizado de control migratorio

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La entrada en operación de los eGates se suma a otras iniciativas impulsadas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para modernizar la experiencia de los pasajeros, como los quioscos de autoservicio, los procesos automatizados de entrega de equipaje (Self Bag Drop), el servicio SJO Fast Track y las mejoras desarrolladas en la infraestructura de la terminal.

Por revistaeyn.com El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, bajo la gestión de AERIS, continúa avanzando en su proceso de modernización con la entrada en operación de los primeros cuatro eGates ubicados en el área de llegadas, un sistema automatizado de control migratorio que permitirá agilizar el procesamiento de pasajeros de nacionalidad costarricense, elegibles mediante tecnología biométrica. “Con una capacidad aproximada de 180 pasajeros por hora en cada eGate, (para un total por hora de 720 pasajeros más) la incorporación de este sistema permitirá incrementar en cerca de un 64 % la capacidad de procesamiento migratorio del aeropuerto en migración llegadas”, indicó Juan Belliard, Director de Operaciones y Seguridad de AERIS.

La implementación de los eGates forma parte de la estrategia de innovación y modernización del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, orientada a incorporar herramientas que optimicen la gestión de los flujos de pasajeros y fortalezcan la capacidad operativa de la terminal. El proyecto se desarrolla de manera coordinada entre el Gobierno de Costa Rica, por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Dirección General de Migración y Extranjería, junto con AERIS como gestor aeroportuario, y representó una inversión de US$3 millones. “Muy satisfecho de seguir avanzando en la implementación de los cambios y modernización del aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para que los viajeros nacionales y extranjeros puedan tener la mejor experiencia cada vez que visitan nuestro país, ya sea por trabajo o vacaciones”, indicó Efraím Zeledon Leiva, Ministro del MOPT. En esta primera etapa, el sistema cuenta con la puesta en operación de cuatro eGates para el proceso de llegadas internacionales, ubicados junto a los puestos migratorios convencionales. El área dispone de estaciones de supervisión desde donde personal de la Dirección General de Migración y Extranjería monitorea permanentemente las operaciones de esta plataforma tecnológica.