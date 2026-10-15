Southwest Airlines renovará su programa de viajeros frecuentes

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El cambio busca reconocer con mayores ventajas a los clientes más frecuentes y aumentar los ingresos de la aerolínea estadounidense.

Por revistaeyn.com Southwest Airlines modificará su programa de fidelidad Rapid Rewards a partir del 1 de enero de 2027, con una estructura de tres categorías —Silver, Gold y Platinum— que sustituirá los actuales niveles A-List y A-List Preferred. La renovación introduce un esquema similar al de otras compañías aéreas, en el que el gasto y la frecuencia de los viajes determinan el acceso a beneficios diferenciados. Además, Southwest permitirá acumular un punto de calificación por cada dólar gastado con sus tarjetas de crédito de marca compartida, emitidas junto con Chase.

Para alcanzar el nivel Silver, los pasajeros deberán acumular 35,000 puntos de calificación o realizar 25 vuelos que cumplan los requisitos. Los integrantes de esta categoría recibirán un bono de acumulación de puntos del 40 % en vuelos elegibles, frente al 25 % actual de A-List. El nivel Gold requerirá 65,000 puntos o 50 vuelos. Aunque el umbral de puntos será menor que los 70,000 exigidos anteriormente para A-List Preferred, el bono por acumulación de puntos bajará del 100% al 60%. En la parte superior estará Platinum, una categoría nueva que exigirá 140,000 puntos o 100 vuelos elegibles. Sus miembros obtendrán un bono del 120 % en puntos y acceso prioritario al abordaje, además de viajes ilimitados para un acompañante mediante el beneficio Companion Pass.

Más recompensas durante el recorrido

La aerolínea también reorganizará el embarque. Los pasajeros Silver abordarán en el grupo 1, mientras que Gold y Platinum tendrán prioridad sobre ese grupo, con Platinum por delante de Gold. Otra novedad será la incorporación de incentivos intermedios para quienes todavía no alcancen una categoría superior. Al llegar a 20,000 puntos o 15 vuelos, los clientes podrán elegir entre 2,000 puntos Rapid Rewards adicionales o dos cupones para seleccionar asientos preferentes. Asimismo, quienes acumulen 95,000 puntos o realicen 75 vuelos podrán obtener tres viajes con Companion Pass, antes de alcanzar el umbral de Platinum.