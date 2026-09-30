Costa Rica: empieza a regir convenio de OIT para prevenir violencia laboral

Por: Revistaeyn.com

A partir de este viernes 2 de octubre, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tendrá efectos plenos en Costa Rica, introduciendo un marco más amplio para la prevención y atención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Costa Rica aprobó el Convenio mediante la Ley N.° 10.749 y este se encuentra vigente en el país desde el 2 de octubre de 2025, fecha en que fue depositado ante la OIT.

Sus efectos plenos entrarán en vigor un año después. Actualmente, el país todavía no cuenta con una ley específica que regule integralmente el acoso laboral en los sectores público y privado.

Uno de los principales cambios que plantea el Convenio es la amplitud con la que define la violencia y el acoso.

Estos pueden comprender comportamientos y prácticas inaceptables —o amenazas de estos— que ocurran una sola vez o de manera repetida y que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos.

“El Convenio 190 implica un cambio importante en la forma en que debemos comprender y prevenir la violencia y el acoso en el trabajo. Ya no podemos partir de que necesariamente debe existir una conducta reiterada para analizar un posible caso de acoso laboral. Una sola conducta, dependiendo de sus características y efectos, puede adquirir relevancia bajo este nuevo marco”, explicó Cristhian Monge, socio de BDS Asesores.

Este cambio ya comienza a reflejarse en la jurisprudencia costarricense. En la Resolución N.° 04125-2025, la Sala Segunda abandonó la exigencia de que el acoso laboral deba estar necesariamente constituido por conductas repetidas o reiteradas y admitió que un solo acto puede configurarlo, en línea con la definición establecida por el Convenio.