Costa Rica acumula ocho años de retroceso en la inversión en educación

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El 81 % del gasto corriente en el sistema de educación primaria de Costa Rica se destinó al pago de remuneraciones de los docentes, cuando el promedio de la OCDE es del 79 %, añade el informe.

Por Agencia EFE Costa Rica redujo la inversión pública en educación del 6,4 % del PIB en 2015 a 4,7 % en 2023, una tendencia a la baja que se observa en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero que en el caso costarricense se produce de forma más acelerada. "En los países de la OCDE con datos disponibles para ambos años, el gasto gubernamental promedio en educación desde primaria hasta terciaria ha disminuido desde el 4,4 % del PIB en 2015 hasta el 4,2 % en 2023. En el mismo periodo, descendió desde 6,4 % hasta 4,7 % en Costa Rica, demostrando una caída más rápida", indica el informe Panorama de la Educación publicado por esa organización.

La Constitución Política de Costa Rica establece que el gasto público en educación debe ser del 8 % del PIB; sin embargo los Gobiernos a lo largo de los años no han cumplido con esa meta y han interpretado que se trata de una cifra aspiracional. El 81 % del gasto corriente en el sistema de educación primaria de Costa Rica se destinó al pago de remuneraciones de los docentes, cuando el promedio de la OCDE es del 79 %, añade el informe. Sobre los docentes, el estudio remarca que Costa Rica se encuentra por encima del promedio de la OCDE en preparación, ya que solo el 2,9 % de los maestros de primaria y secundaria en instituciones públicas no estaban completamente calificados para su labor en 2024 contra un 9,1 % de la OCDE. Además, en Costa Rica, el 76,5 % de los profesores de secundaria están satisfechos con los términos de su trabajo y un 44,8 % con su salario, mientras que los promedios de la OCDE son 68,4 % y 38,7%, respectivamente.