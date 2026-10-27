Costos de procesamiento de pagos de aerolíneas aumentaron 10,4% entre 2023 y 2025

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El encarecimiento de las operaciones de pago representa una presión adicional para las finanzas de una industria caracterizada por sus reducidos márgenes de rentabilidad y sus elevadas necesidades de capital.

Por revistaeyn.com Las aerolíneas de todo el mundo destinaron US$24.500 millones a procesar pagos durante 2025, un incremento del 10,4 % frente a 2023, cuando estos gastos fueron menores. El aumento superó el ritmo de crecimiento de las ventas globales de viajes, que avanzaron un 7,7 % en el mismo período, hasta alcanzar US$1,05 billones, según datos divulgados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). El encarecimiento de las operaciones de pago representa una presión adicional para las finanzas de una industria caracterizada por sus reducidos márgenes de rentabilidad y sus elevadas necesidades de capital. La organización calcula que el coste promedio de procesar una transacción equivale a US$5 por pasajero, frente a un beneficio neto estimado de apenas US$4,50 por viajero para el conjunto de las aerolíneas en 2026.

“La industria aérea es hipercompetitiva, intensiva en capital y es famosa por su bajo margen. En un entorno así, cada elemento de coste debe analizarse cuidadosamente”, afirmó Sandrine Le Borgne, directora general interina y directora financiera de IATA. La ejecutiva advirtió que el hecho de que los gastos asociados a las transacciones crezcan más rápido que los ingresos del sector resulta insostenible y evidencia la necesidad de mejorar la eficiencia, pese a los avances tecnológicos registrados en los últimos años. Del total desembolsado en 2025, US$20.700 millones correspondieron a comisiones de pago, equivalentes al 84,5 % de los costes. Otros US$2.900 millones se relacionaron con gastos operativos, incluidos sistemas de procesamiento, personal, cumplimiento normativo y retrasos en los flujos de caja. Además, las aerolíneas perdieron US$900 millones por fraude o ventas que no llegaron a cobrarse.