Costos de procesamiento de pagos de aerolíneas aumentaron 10,4% entre 2023 y 2025

Por revistaeyn.com
Las aerolíneas de todo el mundo destinaron US$24.500 millones a procesar pagos durante 2025, un incremento del 10,4 % frente a 2023, cuando estos gastos fueron menores. El aumento superó el ritmo de crecimiento de las ventas globales de viajes, que avanzaron un 7,7 % en el mismo período, hasta alcanzar US$1,05 billones, según datos divulgados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
El encarecimiento de las operaciones de pago representa una presión adicional para las finanzas de una industria caracterizada por sus reducidos márgenes de rentabilidad y sus elevadas necesidades de capital. La organización calcula que el coste promedio de procesar una transacción equivale a US$5 por pasajero, frente a un beneficio neto estimado de apenas US$4,50 por viajero para el conjunto de las aerolíneas en 2026.
“La industria aérea es hipercompetitiva, intensiva en capital y es famosa por su bajo margen. En un entorno así, cada elemento de coste debe analizarse cuidadosamente”, afirmó Sandrine Le Borgne, directora general interina y directora financiera de IATA.
La ejecutiva advirtió que el hecho de que los gastos asociados a las transacciones crezcan más rápido que los ingresos del sector resulta insostenible y evidencia la necesidad de mejorar la eficiencia, pese a los avances tecnológicos registrados en los últimos años.
Del total desembolsado en 2025, US$20.700 millones correspondieron a comisiones de pago, equivalentes al 84,5 % de los costes. Otros US$2.900 millones se relacionaron con gastos operativos, incluidos sistemas de procesamiento, personal, cumplimiento normativo y retrasos en los flujos de caja. Además, las aerolíneas perdieron US$900 millones por fraude o ventas que no llegaron a cobrarse.
Las tarjetas de pago concentraron las comisiones más elevadas, con una tasa promedio del 2,53 %, superior al promedio general estimado del 1,97 %. En contraste, algunas alternativas de pago de menor coste registraron comisiones de apenas el 0,01 %.
Ante este panorama, IATA impulsa mecanismos para reducir la dependencia de las opciones más costosas y ampliar las alternativas disponibles para los pasajeros. Su Encuesta Global de Pasajeros de 2025 reveló que el 29 % prefiere utilizar billeteras digitales y el 8 % opta por soluciones locales de pago instantáneo.
Entre las herramientas promovidas figuran IATA Pay, disponible en 34 países mediante 38 sistemas de pago, y la plataforma IATA Financial Gateway, que permite gestionar operaciones en más de 170 países con más de 300 métodos de pago.
La asociación también busca mejorar la transparencia de las comisiones, optimizar los pagos corporativos y ayudar a las compañías a evaluar sus estrategias financieras.
Según Le Borgne, ofrecer más alternativas podría generar beneficios adicionales: aproximadamente uno de cada cinco intentos de compra de servicios complementarios no se concreta porque el pago inicial es rechazado y no se ofrece otra opción. Reducir estos casos permitiría recuperar ingresos que actualmente pierden las aerolíneas.