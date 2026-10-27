Plan Nescafé 2030 capacita a más de 40.000 caficultores en Centroamérica

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La empresa también impulsa el Aula Móvil, una iniciativa que lleva formación práctica a las comunidades productoras en áreas como calidad del café verde, catación, barismo y buenas prácticas agrícolas.

Por revistaeyn.com Nestlé reportó avances de su Plan Nescafé 2030 en Centroamérica, con énfasis en la formación de nuevas generaciones de caficultores, la inclusión de las mujeres y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles para fortalecer la competitividad y la resiliencia del sector. Durante 2025, Nestlé Centroamérica acompañó a más de 100,000 familias cafetaleras mediante actividades de formación en temas agrícolas, económicos y sociales en 15 países.

Uno de los ejes del programa es Jóvenes Caficultores, que desde 2019 promueve oportunidades de capacitación técnica, empleabilidad y desarrollo de habilidades para facilitar el relevo generacional en la cadena de valor del café. En la región, más de 40,000 jóvenes han recibido formación técnica en café y agricultura. Honduras registra 24,540 participantes, seguido de Nicaragua, con 4,639; Guatemala, con 4,544; El Salvador, con 2,665; Panamá, con 2,187; y Costa Rica, con 1,425. La empresa también impulsa el Aula Móvil, una iniciativa que lleva formación práctica a las comunidades productoras en áreas como calidad del café verde, catación, barismo y buenas prácticas agrícolas. “Plan Nescafé 2030 refleja nuestro compromiso de generar valor compartido para las personas, las comunidades y el medio ambiente”, afirmó Pedro Ospina, director de Asuntos Corporativos, Legal y Sostenibilidad de Nestlé para Caribe y Centroamérica. El ejecutivo agregó que la colaboración con productores, cooperativas y aliados estratégicos resulta clave para acelerar la transformación sostenible del sector, así como para promover prácticas agrícolas regenerativas y oportunidades para las nuevas generaciones.