Plan Nescafé 2030 capacita a más de 40.000 caficultores en Centroamérica

Por revistaeyn.com
Nestlé reportó avances de su Plan Nescafé 2030 en Centroamérica, con énfasis en la formación de nuevas generaciones de caficultores, la inclusión de las mujeres y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles para fortalecer la competitividad y la resiliencia del sector.
Durante 2025, Nestlé Centroamérica acompañó a más de 100,000 familias cafetaleras mediante actividades de formación en temas agrícolas, económicos y sociales en 15 países.
Uno de los ejes del programa es Jóvenes Caficultores, que desde 2019 promueve oportunidades de capacitación técnica, empleabilidad y desarrollo de habilidades para facilitar el relevo generacional en la cadena de valor del café.
En la región, más de 40,000 jóvenes han recibido formación técnica en café y agricultura. Honduras registra 24,540 participantes, seguido de Nicaragua, con 4,639; Guatemala, con 4,544; El Salvador, con 2,665; Panamá, con 2,187; y Costa Rica, con 1,425.
La empresa también impulsa el Aula Móvil, una iniciativa que lleva formación práctica a las comunidades productoras en áreas como calidad del café verde, catación, barismo y buenas prácticas agrícolas.
“Plan Nescafé 2030 refleja nuestro compromiso de generar valor compartido para las personas, las comunidades y el medio ambiente”, afirmó Pedro Ospina, director de Asuntos Corporativos, Legal y Sostenibilidad de Nestlé para Caribe y Centroamérica.
El ejecutivo agregó que la colaboración con productores, cooperativas y aliados estratégicos resulta clave para acelerar la transformación sostenible del sector, así como para promover prácticas agrícolas regenerativas y oportunidades para las nuevas generaciones.
La inclusión femenina constituye otro componente de la estrategia. Más de 23,000 mujeres de la región han participado en capacitaciones sobre tendencias globales de la industria y nuevas regulaciones internacionales. Además, el programa Mi Propio Negocio busca fomentar el emprendimiento y la generación de ingresos en comunidades rurales.
En Honduras, la iniciativa Espacios Seguros – Cosecha Feliz ofrece atención educativa y nutritiva a los hijos de productores durante la temporada de recolección. El programa ha beneficiado a más de 90 familias y cuenta con tres espacios habilitados.
En materia ambiental, Nestlé trabaja con productores para fortalecer los sistemas agroforestales, restaurar paisajes productivos y conservar la biodiversidad. Estas acciones buscan contribuir a una caficultura más resiliente y productiva frente a los desafíos que enfrenta el sector.
Con Plan Nescafé 2030, la compañía apuesta por fortalecer las capacidades de las comunidades productoras y promover una cadena de suministro que combine productividad, inclusión social y conservación de los ecosistemas que sostienen la actividad cafetalera.