Aerolíneas latinoamericanas tuvieron crecimiento de 10,5 % en demanda de pasajeros

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Las aerolíneas de América Latina se consolidaron como una de las regiones con mejor desempeño del transporte aéreo mundial durante mayo de 2026, al registrar un incremento interanual del 10,5 % en la demanda de pasajeros, en un contexto marcado por la desaceleración del tráfico global debido al impacto del conflicto en Oriente Medio, según datos divulgados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
El informe muestra que, mientras la demanda mundial de pasajeros —medida en kilómetros por pasajero transportados (RPK)— disminuyó un 2,2 % respecto a mayo de 2025, las compañías latinoamericanas mantuvieron un sólido ritmo de expansión. Además, la capacidad en la región aumentó un 9,0 % interanual, acompañando el crecimiento del tráfico de viajeros.
Como resultado, el factor de ocupación alcanzó el 85,0 %, equivalente a un incremento de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior, reflejando una elevada utilización de los asientos disponibles y una fuerte demanda por los servicios aéreos en los mercados latinoamericanos.
En contraste, el comportamiento global estuvo condicionado por la fuerte caída de la actividad en Oriente Medio, donde la demanda de pasajeros se redujo un 28,4 % interanual, aunque esta cifra representa una mejora respecto al descenso del 46,6 % registrado en abril.
Asimismo, Norteamérica y Asia también reportaron contracciones, influenciadas principalmente por el debilitamiento de los mercados domésticos de Estados Unidos y China.
Willie Walsh, director general de IATA, destacó además que, pese a las dificultades geopolíticas y al entorno de altos costos operativos, la demanda de transporte aéreo continúa mostrando capacidad de resistencia.
"En general, la demanda de mayo seguía siendo bastante resistente frente a los altos precios del combustible y las tarifas aéreas. Aunque la reciente fuerte caída de los precios del petróleo es un desarrollo alentador, los desafíos creados por la guerra probablemente persistirán durante algún tiempo", afirmó.
Walsh añadió que la incertidumbre sobre el suministro de petróleo a través del Estrecho de Ormuz mantiene presión sobre los costos del combustible para aviación, situación que limita el margen de maniobra de las aerolíneas.
En ese escenario, explicó que muchas compañías, que operan con márgenes cercanos al 2 %, probablemente tendrán que mantener tarifas elevadas para compensar el incremento de sus costos, poniendo a prueba la fortaleza de la demanda en los próximos meses.