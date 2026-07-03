Aerolíneas latinoamericanas tuvieron crecimiento de 10,5 % en demanda de pasajeros

Las aerolíneas de América Latina se consolidaron como una de las regiones con mejor desempeño del transporte aéreo mundial durante mayo de 2026, al registrar un incremento interanual del 10,5 % en la demanda de pasajeros, en un contexto marcado por la desaceleración del tráfico global debido al impacto del conflicto en Oriente Medio, según datos divulgados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El informe muestra que, mientras la demanda mundial de pasajeros —medida en kilómetros por pasajero transportados (RPK)— disminuyó un 2,2 % respecto a mayo de 2025, las compañías latinoamericanas mantuvieron un sólido ritmo de expansión. Además, la capacidad en la región aumentó un 9,0 % interanual, acompañando el crecimiento del tráfico de viajeros.

Como resultado, el factor de ocupación alcanzó el 85,0 %, equivalente a un incremento de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior, reflejando una elevada utilización de los asientos disponibles y una fuerte demanda por los servicios aéreos en los mercados latinoamericanos.

En contraste, el comportamiento global estuvo condicionado por la fuerte caída de la actividad en Oriente Medio, donde la demanda de pasajeros se redujo un 28,4 % interanual, aunque esta cifra representa una mejora respecto al descenso del 46,6 % registrado en abril.

Asimismo, Norteamérica y Asia también reportaron contracciones, influenciadas principalmente por el debilitamiento de los mercados domésticos de Estados Unidos y China.