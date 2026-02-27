¿Qué catálogo de Warner suma Paramount tras acuerdo de compra?

Empresas & Management

La empresa fusionada contará con una biblioteca cinematográfica de más de 15.000 títulos y franquicias populares como “Game of Thrones”, “Mission Impossible”, “Harry Potter” y el Universo DC, señalaron las compañías.

Por revistaeyn.com Warner Bros Discovery acordó ser adquirida por Paramount Skydance en un acuerdo valorado en US$110.000 millones, poniendo fin a una intensa guerra de ofertas después de que Netflix se retirara de su acuerdo con el propietario de HBO Max. El acuerdo, con un valor patrimonial de US$81.000 millones, se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2026, informaron las compañías.

El acuerdo es uno de los mayores remezones en la industria mediática de Hollywood y creará uno de los estudios cinematográficos más grandes del mundo, permitiendo a Paramount aprovechar el vasto catálogo de propiedad intelectual de Warner. Entre los títulos que podrían llegar a Paramount en Estados Unidos están: Game of Thrones, Los Soprano, The Big Bang Theory, Friends,The Last of Us, Sex in the City, además del Universo DC (incluyendo Batman, The Dark Knight, Joker, Superman, Wonder Woman, Aquaman). Se suman Harry Potter, El señor de los anillos, El mago de Oz, Matrix, Beetlejuice y Gremlins, por mencionar algunos.