Empresas & Management

¿Qué catálogo de Warner suma Paramount tras acuerdo de compra?

La empresa fusionada contará con una biblioteca cinematográfica de más de 15.000 títulos y franquicias populares como “Game of Thrones”, “Mission Impossible”, “Harry Potter” y el Universo DC, señalaron las compañías.

    El acuerdo es uno de los mayores remezones en la industria mediática de Hollywood. Foto de cortesía

     Revista Estrategia&Negocios
2026-02-27

Por revistaeyn.com

Warner Bros Discovery acordó ser adquirida por Paramount Skydance en un acuerdo valorado en US$110.000 millones, poniendo fin a una intensa guerra de ofertas después de que Netflix se retirara de su acuerdo con el propietario de HBO Max.

El acuerdo, con un valor patrimonial de US$81.000 millones, se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2026, informaron las compañías.

Paramount oficializa la compra de Warner Bros Discovery por US$110.000 millones

El acuerdo es uno de los mayores remezones en la industria mediática de Hollywood y creará uno de los estudios cinematográficos más grandes del mundo, permitiendo a Paramount aprovechar el vasto catálogo de propiedad intelectual de Warner.

Entre los títulos que podrían llegar a Paramount en Estados Unidos están: Game of Thrones, Los Soprano, The Big Bang Theory, Friends,The Last of Us, Sex in the City, además del Universo DC (incluyendo Batman, The Dark Knight, Joker, Superman, Wonder Woman, Aquaman).

Se suman Harry Potter, El señor de los anillos, El mago de Oz, Matrix, Beetlejuice y Gremlins, por mencionar algunos.

Jack Dorsey elimina miles de empleos y todo es culpa de la Inteligencia Artificial

Warner también posee licencias de animación como Looney Tunes/Merrie Melodies, el clásico Tom y Jerry, productos de Cartoon Network, DC Comics, Adult Swim, WB Animation y títulos de Hanna Barbera como Los Picapiedra, Scooby-Doo, entre otros.

También permitirá a Paramount fortalecer su estrategia de streaming, con una posible combinación de HBO Max y Paramount+, lo que le daría mayor participación de mercado y le permitiría competir más directamente con el líder del sector, Netflix.

Paramount buscaba adquirir Warner Bros desde finales del año pasado, cuando lanzó una campaña hostil para arrebatar la compañía al gigante del streaming aumentando de forma constante su oferta.

