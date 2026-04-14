Fusión de Warner y Paramount dañará la industria, alertan creadores de Hollywood

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El texto, suscrito por rostros conocidos de la industria advierte de que la fusión de dos de esos estudios provocará "menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público" tanto en Estados Unidos como en el mundo.

Por Agencia EFE Más de mil guionistas, actores y directores de Hollywood publicaron una carta en la que expresan su oposición a la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Paramount Skydance, al considerar que la operación perjudicará a una industria del entretenimiento ya en dificultades. El texto, suscrito por rostros conocidos de la industria como los actores Joaquin Phoenix, Bryan Cranston, Tiffany Haddish o Lily Gladstone, advierte de que la fusión de dos de esos grandes estudios provocará "menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público" tanto en Estados Unidos como en el mundo.

Los firmantes alertan también de que han observado "un fuerte descenso en el número de películas producidas y estrenadas", y "una reducción en la diversidad de historias que reciben financiación y distribución". "Cada vez más, un número reducido de grandes compañías determina qué proyectos salen adelante y en qué condiciones, lo que deja a los creadores y a las empresas independientes con menos vías viables para sostener su actividad", agregan. La carta fue impulsada por varias organizaciones, entre ellas el Committee for the First Amendment, liderado por la actriz Jane Fonda, el Democracy Defenders Fund, cofundado por el exdiplomático Norm Eisen, y la Future Film Coalition, que agrupa a profesionales del cine independiente. El texto subraya que "la competencia es esencial tanto para la economía como para la democracia" y que "la creciente concentración mediática ya ha debilitado uno de los sectores culturales más influyentes de Estados Unidos".