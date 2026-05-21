Daniel Galeano: constructor de marcas con pasión por el café latino

Empresas & Management

Daniel Galeano ha construido su trayectoria sobre un eje claro: transformar la identidad hondureña en negocio global. Comenzó con camisetas con símbolos patrios. Hoy apuesta por el café latinoamericano.

Entrevista por Claudia Contreras - Estrategia & Negocios Honduras y el indio Lempira están tatuados en su piel. Desde crear camisetas con símbolos patrióticos hondureños hasta ser un embajador del café latinoamericano y el tabaco hondureño, Daniel Galeano tiene claro que su misión es ser un constante emprendedor, defensor apasionado de lo hecho a mano de su país y de Latinoamérica. En 2008, tras el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya, junto a su hermano Fran Galeano apostaron por convertir los símbolos patrios en piezas de arte. Llevaron la imagen del indio Lempira, los ingredientes de la baleada, o imágenes de guacamayas—el ave nacional de Honduras — a camisetas que desfilaron en pasarelas de moda latinoamericana. La colección Made in Honduras apeló a restaurar la identidad y el orgullo catracho. “Nuestra marca nace a raíz dela crisis que había en Honduras, ante la falta de patriotismo (...) Se popularizó tanto porque agarramos esa línea patriótica en un tiempo en el que vimos la oportunidad”. Galeano abrió tiendas con camisetas, mochilas, tasas en el territorio hondureño.

Del diseño al café de especialidad

Hace 15 años, Daniel Galeano viajó a Los Ángeles. Entró a una cafetería y saboreó café hondureño de la finca El Puente. Probó café filtrado y recién tostado. Sintió que su llamado era promover Honduras desde su café.

En 2014 nació el primer Galeano Café en Tegucigalpa, un concepto híbrido que combinaba de café de especialidad hondureño con diseños de la marca. En el camino descubrieron la integración vertical del café y se volvió clave. El siguiente paso fue incursionar en la tostaduría para controlar la calidad del producto.

En 2023, abrieron su primera cafetería en New Hampshire, donde también comenzaron a tostar café hondureño. Hoy, Galeano Coffee opera como una plataforma de comercialización de café latinoamericano en Estados Unidos y Europa. Con más de una década en la industria, Galeano ha recorrido toda la cadena de valor: producción, tostado, exportación y retail. Durante la pandemia adquirió una finca cafetalera en Honduras, fortaleció su control sobre el origen y calidad del grano. En paralelo, Daniel Galeano conoció a Nelson Raúl Amador, su socio para la comercialización de café internacional. “Nosotros fuimos, somos y vamos a seguir siendo emprendedores. Esto no es un tema de dinero. Este es un tema de ir trabajando, trabajando, trabajando, irte asociando con las personas correctas, con fracasos (...) En estos 15 años lo que me ha pasado a mí es que más que café, más que camisetas, soy un constructor de marcas, un emprendedor que me sigo cayendo y sigo luchando y así va a ser siempre”, resumió Galeano.

Un nuevo camino en Europa