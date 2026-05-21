Daniel Galeano: constructor de marcas con pasión por el café latino

Entrevista por Claudia Contreras - Estrategia & Negocios
Honduras y el indio Lempira están tatuados en su piel. Desde crear camisetas con símbolos patrióticos hondureños hasta ser un embajador del café latinoamericano y el tabaco hondureño, Daniel Galeano tiene claro que su misión es ser un constante emprendedor, defensor apasionado de lo hecho a mano de su país y de Latinoamérica.
En 2008, tras el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya, junto a su hermano Fran Galeano apostaron por convertir los símbolos patrios en piezas de arte. Llevaron la imagen del indio Lempira, los ingredientes de la baleada, o imágenes de guacamayas—el ave nacional de Honduras — a camisetas que desfilaron en pasarelas de moda latinoamericana. La colección Made in Honduras apeló a restaurar la identidad y el orgullo catracho.
“Nuestra marca nace a raíz dela crisis que había en Honduras, ante la falta de patriotismo (...) Se popularizó tanto porque agarramos esa línea patriótica en un tiempo en el que vimos la oportunidad”. Galeano abrió tiendas con camisetas, mochilas, tasas en el territorio hondureño.
Del diseño al café de especialidad
Hace 15 años, Daniel Galeano viajó a Los Ángeles. Entró a una cafetería y saboreó café hondureño de la finca El Puente. Probó café filtrado y recién tostado. Sintió que su llamado era promover Honduras desde su café.
En 2014 nació el primer Galeano Café en Tegucigalpa, un concepto híbrido que combinaba de café de especialidad hondureño con diseños de la marca. En el camino descubrieron la integración vertical del café y se volvió clave. El siguiente paso fue incursionar en la tostaduría para controlar la calidad del producto.
En 2023, abrieron su primera cafetería en New Hampshire, donde también comenzaron a tostar café hondureño. Hoy, Galeano Coffee opera como una plataforma de comercialización de café latinoamericano en Estados Unidos y Europa.
Con más de una década en la industria, Galeano ha recorrido toda la cadena de valor: producción, tostado, exportación y retail. Durante la pandemia adquirió una finca cafetalera en Honduras, fortaleció su control sobre el origen y calidad del grano. En paralelo, Daniel Galeano conoció a Nelson Raúl Amador, su socio para la comercialización de café internacional.
“Nosotros fuimos, somos y vamos a seguir siendo emprendedores. Esto no es un tema de dinero. Este es un tema de ir trabajando, trabajando, trabajando, irte asociando con las personas correctas, con fracasos (...) En estos 15 años lo que me ha pasado a mí es que más que café, más que camisetas, soy un constructor de marcas, un emprendedor que me sigo cayendo y sigo luchando y así va a ser siempre”, resumió Galeano.
Un nuevo camino en Europa
El 2025 fue el mejor y el peor año de su vida. La inestabilidad política y económica de su país, junto a las altas tasas de interés bancarias, más una caída abrupta de ventas lo obligaron a cerrar tiendas en Honduras y a emigrar a España. “El 2025 fue el peor año para el negocio, incluso peor que Covid. Pero, cada emprendedor pasa por estas temporadas (...) El nivel de un emprendedor se mide por los errores y las fallas que ha tenido y las caídas que ha tenido”, detalló. Previo a las elecciones presidenciales hondureñas se movieron a Barcelona.
“El 2025 fue el peor y el mejor año de mi vida. No porque vendimos todo, sino porque todavía estamos de pie”. Su sueño es convertir a Galeano Coffee en una marca internacional. Desde EE.UU., Galeano Coffee mueve contenedores de café entre reventa, exportación de café de Honduras y comercialización de otros países. La operación es manejada por Francisco Galeano. Ahí, la cafetería supera los US$1,5 millones de facturación anual. En Barcelona, trabaja en la apertura de un nuevo concepto que integrará café latinoamericano con panadería latina.
Daniel Galeano asiste con frecuencia a ferias internacionales de café representando el café de su país. En 2026, retomará apertura de tiendas en Honduras y en la región. Su visión a futuro también incluye comercializar cacao y tabaco hondureño.
“Soy un apasionado del tabaco desde que tengo 20 años. Honduras es un país de puros”. En los últimos cinco años se unió con Christian Eiroa, un fabricante de tabaco hondureño de larga trayectoria internacional, para producir su marca propia de puros. Eiroa produce tabaco grado A de Honduras y lo distribuye de forma global.
En 2023 nació la marca de puros: Galeano. Cada paquete de puros es empacado con el tradicional gallo rojo que identifica a la marca Galeano .¿Qué le diría Daniel Galeano al joven Daniel de 22 años? “No dejes de hacerlo. Todo va a estar bien. No renuncies, ni se te ocurra renunciar y de ahí: No haya arrepentimientos.