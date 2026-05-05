El Salvador: Exportaciones de café crecieron 40 % en el ciclo 2025-2026

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Los datos indican que los ingresos por la exportación del grano entre octubre de 2025 y marzo de 2026 sumaron más de US$92,37 millones, frente a los US$65,99 millones de los mismos meses de la cosecha 2024-2025.

Por Agencia EFE Los ingresos acumulados por las exportaciones del café de El Salvador crecieron aproximadamente un 40 % en los primeros seis meses del ciclo 2025-2026, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Salvadoreño del Café (ISC). Los datos indican que los ingresos por la exportación del grano entre octubre de 2025 y marzo de 2026 sumaron más de US$92,37 millones, frente a los US$65,99 millones de los mismos meses de la cosecha 2024-2025. La diferencia al alza es de más de US$26,38 millones.

"En el ejercicio 2025-26, hasta marzo de 2026, el volumen de exportaciones presenta un alza del 14,43 % en comparación con el mismo período del ejercicio 2024 /25. En términos de valor en dólares se registra un incremento del 39,98 % frente al mismo periodo del ejercicio previo", de acuerdo con un informe del ISC. Las cifras del informe de la cosecha actual señalan que se han exportado 282.429 quintales oro, mientras que el informe del mismo lapso del ciclo 2024-2025 apunta que se exportaron 246.814, la diferencia al alza es de 35.615 quintales. Del total de café salvadoreño exportado, las ventas de café oro representaron más de US$88,78 millones de ingresos, el café soluble llegó a US$2,45 millones y el café tostado US$1,13 millones. En el ciclo actual, Norteamérica compró el 69 % del volumen de café salvadoreño exportado, el 18,2 % fue enviado a Europa y el 3,2 % a Asia. Según los documentos del ISC, la cosecha 2025-26 ha llegado a 898.363 quintales oro-uva, mientras que en el ciclo anterior al mes de marzo era de 827.217 quintales oro-uva.