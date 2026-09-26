David Beckham recibe US$51 millones tras un récord de beneficios de sus marcas

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DRJB Holdings, la sociedad que agrupa los negocios vinculados a las marcas de Beckham, obtuvo el pasado ejercicio unos beneficios antes de impuestos de US$65,7 millones, un 46 % más que en 2024.

Por Agencia EFE El exfutbolista británico David Beckham ha recibido unos US$51 millones en dividendos después de que sus marcas registraran en 2025 un récord de beneficios, impulsados en parte por acuerdos comerciales con vistas al Mundial de 2026, informa The Guardian. DRJB Holdings, la sociedad que agrupa los negocios vinculados a las marcas de Beckham, obtuvo el pasado ejercicio unos beneficios antes de impuestos de US$65,7 millones, un 46 % más que en 2024.

Los ingresos fueron de US$110,5 millones, un 20 % más que los US$92,3 millones del año anterior, indica el periódico, que señala que las cuentas se publicarán la próxima semana en el registro mercantil británico, Companies House. De acuerdo con los datos difundidos, la compañía repartió en 2025 dividendos por US$51,1 millones, frente a los US$53 millones de 2024. A esa cantidad se sumaron este año otros US$61,6 millones (54 millones de euros) en dividendos especiales. Beckham posee el 45 % de DRJB Holdings mediante su sociedad Footwork Productions, mientras que el 55 % restante pertenece al grupo estadounidense Authentic Brands, que adquirió esa participación en 2022 por 200 millones de libras (228,1 millones de euros). Su participación en los dividendos repartidos en 2025 y en los especiales abonados este año asciende en total a unos US$51 millones, según The Guardian.