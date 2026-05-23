Grupo ASSA eleva 34 % su utilidad neta en 2025 impulsado por seguros e inversiones

Finanzas

Uno de los hitos más relevantes fue la conclusión de la venta de La Hipotecaria a Inversiones Cuscatlán Centroamérica, S.A., transacción anunciada en diciembre de 2024 y concretada el 11 de septiembre de 2025.

Por revistaeyn.com La holding panameña Grupo ASSA cerró 2025 con un fuerte crecimiento en sus resultados financieros, impulsado por el desempeño de sus negocios de seguros e inversiones, así como por la venta de su participación en La Hipotecaria (Holding), Inc., una operación que marcó el año para la corporación. Durante la Reunión Anual de Accionistas, el presidente de la compañía, Stanley Motta, aseguró que 2025 fue un período de “ejecución, enfoque y consolidación” para el grupo, en medio de un entorno desafiante para la industria aseguradora debido a presiones inflacionarias y mayores exigencias regulatorias.

Uno de los hitos más relevantes fue la conclusión de la venta de La Hipotecaria a Inversiones Cuscatlán Centroamérica, S.A., transacción anunciada en diciembre de 2024 y concretada el 11 de septiembre de 2025. Según Motta, esta decisión permitió optimizar la asignación de capital y concentrar la estrategia del grupo en sus dos áreas principales: seguros e inversiones. “Con esta decisión, reafirmamos nuestro enfoque en aquellas áreas donde contamos con ventajas competitivas y capacidad comprobada de generación de valor para los accionistas”, expresó el ejecutivo. Los resultados financieros reflejaron ese desempeño. La utilidad neta consolidada alcanzó US$167 millones, un incremento de 34.1 % respecto a 2024, favorecida parcialmente por una ganancia extraordinaria de US$31.2 millones derivada de la venta de La Hipotecaria. De ese total, US$162 millones correspondieron a la participación controladora. Asimismo, la utilidad neta básica por acción se ubicó en $15.90, lo que representó un crecimiento interanual de 34.4 %. El patrimonio atribuible a la participación controladora llegó a US$1,580 millones, un aumento de 15.2 %, pese a la distribución histórica de US$142 millones en dividendos durante el año.