DFAC celebra un año en Costa Rica con inversión que supera los US$4 millones

Por revistaeyn.com

DFAC celebra un año de operación en Costa Rica con una inversión que supera los US$4 millones, la consolidación de su showroom en Heredia y el lanzamiento de dos nuevos modelos.

Respaldada por Grupo Magma, DFAC ha logrado posicionarse como una marca alineada con la visión de desarrollo verde de Costa Rica.

“Costa Rica representa un mercado con una visión de movilidad verde y productividad muy avanzada. Para DFAC, este primer año reafirma nuestro compromiso con traer tecnología moderna, vehículos eficientes y soluciones que impulsen la competitividad y sostenibilidad de las empresas locales”, comentó Javier Laínez, Gerente General de DFAC Centroamérica.

DFAC es uno de los principales fabricantes de vehículos comerciales en Asia, perteneciente a Dongfeng Automobile Co., con más de 50 años de experiencia en la industria automotriz.

Su presencia en Heredia, una de las zonas de mayor crecimiento habitacional y comercial, ha permitido atender una base creciente de clientes empresariales y comerciales que buscan soluciones de transporte más rentables y sostenibles.

A un año de su llegada, DFAC ha reafirmado su compromiso con la excelencia al brindar servicios postventa integrales y una red de repuestos y soporte técnico en constante expansión.

“Miramos al futuro con entusiasmo. Continuaremos invirtiendo en infraestructura, capacitación y nuevos modelos que respondan a las demandas del mercado costarricense. En los próximos meses habrá importantes novedades que reforzarán nuestra presencia y compromiso con la movilidad moderna y sostenible”, agregó Carlos Rivera.