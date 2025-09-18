ITEK desarrolla nueva planta de manufactura en República Dominicana

ITEK opera actualmente en Zona Franca La Lima (ZFLL) bajo el modelo de Manufactura como Servicio (MaaS), y se encarga de la fabricación, la cadena de suministro y el cumplimiento normativo. En 2022 la firma expandió sus operaciones en ZFLL, lo que triplicó su huella actual, y ahora proyecta iniciar operaciones durante el primer trimestre de 2026, en la Zona Franca de San Isidro en Santo Domingo.

La empresa de capital costarricense ITEK, dedicada a las soluciones de manufactura en la industria de dispositivos médicos y tecnología, anunció el desarrollo de una nueva planta de manufactura en República Dominicana con la creación de 150 a 200 nuevos empleos durante los tres primeros años de operación.

Durante 2025, ZFLL proyecta la generación de 1.500 nuevos puestos de trabajo, y más de 15.000 empleos directos en su máxima capacidad, con una propuesta de valor basada en la excelencia operativa, el bienestar del talento y el impacto positivo desde una mirada sostenible y con propósito.

La expansión a República Dominicana responde a una evolución natural de la visión de ITEK de construir un corredor de manufactura de clase mundial, y ofrecer una plataforma de nearshoring aún más robusta y diversa, optimizar la cadena de suministro y permitir a las empresas de dispositivos médicos escalar su producción de manera eficiente.

"Estamos muy entusiasmados con esta nueva inversión. La expansión a República Dominicana amplía nuestra capacidad y nos permitirá ofrecer más flexibilidad, resiliencia en la cadena de suministro y acceso a otro excelente ecosistema de talento. Estamos construyendo un puente entre dos de los hubs de ciencias de la vida más importantes de la región para el beneficio directo de nuestros clientes y eso nos llena de orgullo”, afirmó Bernal Rodríguez, Fundador y CEO de ITEK.

ITEK República Dominicana ofrecerá las mismas capacidades integrales y los mismos estándares de calidad que mantiene la marca en Costa Rica, incluyendo manufactura y ensamblaje de dispositivos y servicios de cadena de suministro de extremo a extremo. Iniciará con una infraestructura de 1.500 metros cuadrados.