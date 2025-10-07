Director OpenAI destaca estudio español por usar la IA para "reconectar con recuerdos"

POR EFE

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, mencionó este lunes al cofundador y director del estudio español Domestic Data Streamers, Pau García, por usar las herramientas de inteligencia artificial (IA) para "ayudar a las personas a reconectar con sus recuerdos" durante su conferencia de desarrolladores 'DevDay'.

"En España, Pau García y los miembros Domestic Data Streamers están ayudando a las personas a reconectar con sus recuerdos al usar ChatGPT, la generación de imágenes y Sora", dijo Altman desde un escenario en San Francisco.

El ejecutivo también mencionó otras ideas pioneras, como el caso de un jubilado japonés de 89 años que aprendió a programar con la ayuda de ChatGPT y ha creado once aplicaciones de iPhone para usuarios mayores.