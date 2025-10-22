¿Qué significa que El Salvador sea un destino de turismo familiar?

Ocio

La primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, fue la encargada de presentar ante la agencia de las Naciones Unidas responsable de la promoción de turismo, el proyecto para promover y posicionar al país centroamericano como un destino de turismo familiar.

Por revistaeyn.com / EFE El Salvador sigue promoviéndose ante el mundo, siguiendo su estrategia de apuesta por el turismo. Este 21 de octubre dio un paso más: Destino Family Friendly. Según la información del Gobierno, "El Salvador Family Friendly es una iniciativa de país que reconoce los espacios, eventos y servicios turísticos que promueven experiencias seguras, accesibles para todas las familias".

Con la iniciativa, "El Salvador continúa trazando un camino firme hacia la construcción de un país donde todos los miembros de la familia encuentren espacios para disfrutar, aprender y compartir. Un país que abraza como una familia y abre sus puertas al mundo con calidez y esperanza", señaló el Ejecutivo.

La presentación incluyó el reconocimiento de los primeros espacios turísticos en El Salvador que portarán el sello, como el Parque Infantil de Diversiones, el Museo Nacional de Antropología MUNA, la Biblioteca Nacional (BINAES), el Parque Natural El Boquerón, el Teatro Nacional, el Palacio Nacional, el Parque de Diversiones Sunset Park y la Terminal Turística San Sebastián. Estos lugares se promocionan como seguros, accesibles y aptos para familias, tanto locales como extranjeras.

La primera dama se reunió en Madrid, España, con Zurab Pololikashvili, secretario general de la agencia de la ONU para la promoción del turismo, y con su directora ejecutiva, Natalia Bayona, y destacó "los niveles de seguridad" alcanzados por El Salvador que "han permitido un crecimiento turístico y económico". Expuso, de acuerdo con la nota, el 'sello Family Friendly' un distintivo que "busca garantizar que los espacios turísticos del país ofrezcan experiencias seguras, accesibles y de alta calidad, tanto para las familias salvadoreñas como para los visitantes internacionales".

DESTACAN NIVELES DE SEGURIDAD