Duolingo adquiere el equipo de la startup de juegos musicales NextBeat

"Noticias emocionantes: duolingo ha adquirido NextBeat, el equipo detrás de uno de mis juegos favoritos, ¡Beatstar! Nos ayudarán a impulsar la educación musical y a inaugurar nuestra nueva oficina en Londres", dijo en su cuenta de X Luis von Ahn, CEO & cofundador.

Duolingo Inc., la empresa de tecnología educativa, anunció el miércoles que ha adquirido el equipo de NextBeat, una startup de juegos musicales con sede en Londres, para fortalecer su oferta de educación musical.

La adquisición aporta 23 especialistas en diseño de juegos, retención de usuarios, monetización, diseño de sonido y licencias musicales a Duolingo. Este movimiento establece la primera presencia oficial de la compañía en el Reino Unido, construyendo sobre la sólida base financiera de la empresa con más efectivo que deuda en su balance.

"El aprendizaje debería ser tan atractivo como jugar a un gran juego, ya sea que estés practicando un nuevo idioma o tocando tu canción favorita", dijo Bob Meese, Director de Negocios de Duolingo.

NextBeat es conocido por los juegos móviles de ritmo Beatstar y Country Star, que según se informa alcanzaron más de 100 millones de descargas y generaron casi US$200 millones en ingresos. El equipo fue fundado por Simon Hade, Olly Barnes y Joe Adams.

"Desde el primer día, quedó claro que Duolingo y NextBeat comparten los mismos valores: poner a los estudiantes primero, obsesionarse con un gran diseño y nunca tomarnos demasiado en serio", dijo Hade, director ejecutivo de NextBeat.

Duolingo reporta márgenes brutos del 72 % y un fuerte crecimiento de ingresos del 39 % según datos de InvestingPro, lanzó su curso de Music en versión beta a principios de este año, que según informa la compañía ya ha atraído a millones de usuarios. La empresa indicó que la experiencia del equipo de NextBeat se aplicará principalmente para mejorar esta oferta de educación musical.