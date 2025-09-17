Empresas & Management

El cuarto aniversario de Volaris El Salvador coincide con el lanzamiento de su programa de lealtad, “Altitude by Volaris” y de la nueva opción de viaje “Premium +”, que permite más espacio personal y lugar prioritario para equipaje.

Por revistaeyn.com Volaris El Salvador, la aerolínea de ultra bajo costo de bandera salvadoreña, que opera en Centroamérica, México y Estados Unidos llega a su cuarto año de operaciones como el tercer operador aéreo más importante del país, con 11 rutas directas desde y hacia la capital salvadoreña y más de 16.000 despegues y aterrizajes realizados. Desde septiembre de 2021, Volaris El Salvador ha transportado a más de 1,9 millones de pasajeros desde y hacia San Salvador, y de éstos, más de 450.000 sólo en los últimos 6 meses. Poco más del 9 % de los clientes de Volaris eligió a la aerolínea para viajar por primera vez.

En el primer semestre la aerolínea realizó un total de 3.230 operaciones en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. Estos resultados han hecho posible la consolidación de Volaris en El Salvador, operando un total de 3 rutas a Centroamérica, que incluyen Ciudad de Guatemala, Guatemala; San Pedro Sula, Honduras y San José, Costa Rica; dos a México, en Ciudad de México y Cancún; y seis a Estados Unidos, que son Los Ángeles y Oakland, en California; Nueva Jersey en New York, Washington D.C, Houston, Texas, y Miami en Florida. “Nos sentimos muy complacidos con los resultados logrados por Volaris El Salvador en estos primeros cuatro años. Con tarifas hasta 35 % más bajas que nuestros competidores, hemos contribuido a multiplicar la demanda de viajes en rutas clave para el país como Washington D.C. que creció 269 %, New York-San Salvador que se incrementó en un 224 %, e igualmente contribuimos a duplicar la demanda desde Los Ángeles (+110 %) y Houston (+110 %). Gracias a estos resultados cumplimos nuestra promesa de duplicar los viajes per cápita de la diáspora salvadoreña hacia su país de origen”, afirmó Ronny Rodríguez, gerente general de Volaris El Salvador y director de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo.