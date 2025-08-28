Nueva ruta directa entre Guatemala y Houston desde diciembre 2025

Por revistaeyn.com
Habrá una nueva manera para conectar a Guatemala con la ciudad de Houston en Estados Unidos y viceversa, al meno así lo confirma el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).
Este 26 de agosto de 2025, el instituto comunicó que Frontier Airlines inaugurará en diciembre una nueva ruta aérea directa entre los puntos mencionados.
Esta ruta operará con tres frecuencias semanales.
Esta conexión se convertirá en la cuarta opción de vuelo directo entre Guatemala y Houston (ya lo hacen United Airlines, Spirit Airlines y Avianca), lo que amplía la oferta para los viajeros nacionales y extranjeros.
" Esta conexión no solo nos acerca más a Estados Unidos, también impulsa el turismo y abre nuevas oportunidades para descubrir la riqueza cultural, natural y arqueológica de nuestro país", indicó el INGUAT.