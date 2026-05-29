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El Salvador: Feria de industria de la construcción recibió más de 3.000 visitantes

La edición 2026 de Expo El Constructor reunió a 108 marcas expositoras, que presentaron innovaciones, soluciones tecnológicas, maquinaria, materiales y servicios especializados para la industria de la construcción.

  • El Salvador: Feria de industria de la construcción recibió más de 3.000 visitantes

    Las empresas expositoras manifestaron su satisfacción por la alta afluencia de visitantes y la calidad de los contactos generados durante el evento. Foto de cortesía
2026-05-29

Por revistaeyn.com

Expo El Constructor 2026 concluyó con más de 3.000 personas que participaron en la feria en El Salvador, generando una importante dinámica comercial y de networking entre empresas, profesionales y visitantes.

La edición 2026 reunió a 108 marcas expositoras, que presentaron innovaciones, soluciones tecnológicas, maquinaria, materiales y servicios especializados para la industria de la construcción.

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Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la innovación en las dinámicas de networking, incorporando nuevas herramientas y experiencias, con el apoyo de la eventech InContacto, las que facilitaron conexiones más ágiles y efectivas entre expositores y asistentes.

Las empresas expositoras manifestaron su satisfacción por la alta afluencia de visitantes y la calidad de los contactos generados durante el evento. Muchas de ellas reportaron importantes oportunidades comerciales, negociaciones concretadas y proyecciones de negocios a futuro gracias a los encuentros realizados en la feria.

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Otra de las innovaciones de esta edición fue la entrega de reconocimientos a estudiantes por los trabajos de graduación destacados, así como promedios de excelencia, de las facultades de ingeniería y arquitectura del país.

Los galardonados además de su reconocimiento, recibieron media beca para realizar cursos de formación continua en Geo Academy, y becas completas para un curso de robótica en Steam Robotics Academy.

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