El Salvador: Feria de industria de la construcción recibió más de 3.000 visitantes

Por revistaeyn.com
Expo El Constructor 2026 concluyó con más de 3.000 personas que participaron en la feria en El Salvador, generando una importante dinámica comercial y de networking entre empresas, profesionales y visitantes.
La edición 2026 reunió a 108 marcas expositoras, que presentaron innovaciones, soluciones tecnológicas, maquinaria, materiales y servicios especializados para la industria de la construcción.
Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la innovación en las dinámicas de networking, incorporando nuevas herramientas y experiencias, con el apoyo de la eventech InContacto, las que facilitaron conexiones más ágiles y efectivas entre expositores y asistentes.
Las empresas expositoras manifestaron su satisfacción por la alta afluencia de visitantes y la calidad de los contactos generados durante el evento. Muchas de ellas reportaron importantes oportunidades comerciales, negociaciones concretadas y proyecciones de negocios a futuro gracias a los encuentros realizados en la feria.
Otra de las innovaciones de esta edición fue la entrega de reconocimientos a estudiantes por los trabajos de graduación destacados, así como promedios de excelencia, de las facultades de ingeniería y arquitectura del país.
Los galardonados además de su reconocimiento, recibieron media beca para realizar cursos de formación continua en Geo Academy, y becas completas para un curso de robótica en Steam Robotics Academy.