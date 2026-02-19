Confianza 2026: el estudio para entender el futuro de Centroamérica

Tendencias y Expertos

Por Estrategia & Negocios Centroamérica pasa por tensiones políticas, desinformación y crecientes brechas sociales, en ese contexto, la Confianza se ha convertido en uno de los activos más determinantes —y más frágiles— para la estabilidad institucional y el desarrollo empresarial. Por ello, la edición 2026 del estudio de Confianza de Estrategia & Negocios, DATOS Group y PIZZOLANTE, busca profundizar cómo se construye este intangible, que resulta esencial para anticipar riesgos y fortalecer la legitimidad social.

“A nivel mundial, menos de un tercio de la población cree que la próxima generación estará mejor, lo que profundiza el retraimiento hacia círculos pequeños de confianza. Esta caída en la esperanza también se expresa en Centroamérica, donde el estudio-que cumple su cuarta edición, desde 2023- ha mostrado que la ciudadanía se refugia cada vez más en líderes y empresas que exhiben coherencia y comportamiento ético”, reflexiona Italo Pizzolante, Socio Fundador de PIZZOLANTE.

UN SALTO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

Confianza 2026 no solo amplía su alcance, también consolida avances metodológicos iniciados en ediciones anteriores. El estudio profundiza su enfoque regional con un modelo más robusto, diseñado para analizar la confianza en entornos marcados por crisis institucionales y cambios geopolíticos. "Entre las innovaciones clave destaca la continuidad de la doble muestra —Público Informado y Público General— incorporada en 2025 y perfeccionada en esta edición para ofrecer un panorama más representativo. Asimismo, se mantiene el análisis multidimensional, que incluye componentes conductuales, cognitivos, afectivos, tecnológicos y sociales, permitiendo una lectura más precisa del ecosistema reputacional", destaca Pizzolante, que se convierte en el actor que analiza los resultados de la encuesta. Lo invitamos a participar acá: https://encuesta.datosgroup.com/default.cshtml?id=6733b37c-97e6-49e3-91d6-7e8b7b6836d7

UN ESTUDIO ÚNICO CON IMPACTO ESTRATÉGICO

El proyecto se distingue por ser el único estudio regional especializado enfocado en Confianza en Centroamérica con enfoque en empresas, marcas, líderes e instituciones. Su propósito no es establecer rankings, sino comprender dinámicas profundas que moldean la credibilidad y la reputación en la región. Uno de los pilares del estudio es la participación directa de los públicos, quienes contribuyen a construir el mapa real de confianza en sus países, evaluando empresas, marcas y líderes desde su experiencia cotidiana. Esta participación permite transformar percepciones individuales en un insumo estratégico que influye en decisiones empresariales, institucionales y de liderazgo.