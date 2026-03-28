Costa Rica supera los 300.000 capacitados en habilidades digitales

Tecnología & Cultura Digital

El alcance del programa equivale aproximadamente al 2 % de la población costarricense, posicionando al país como el de mayor penetración per cápita en América Latina en cursos asociados a certificaciones dentro de esta iniciativa.

Por revistaeyn.com Más de 300.000 personas en Costa Rica han sido capacitadas en habilidades digitales a través de Cisco Networking Academy, un hito que refleja el avance del país en la construcción de talento para la economía digital y su posicionamiento como referente regional en formación tecnológica. De acuerdo con McKinsey & Company, aunque la mayoría de las empresas ya invierte en inteligencia artificial, apenas un 1% ha alcanzado madurez en su adopción, mientras que el 92 % prevé aumentar su inversión en los próximos años.

Desde su llegada al país en 1999, Cisco Networking Academy ha mantenido una presencia sostenida en Costa Rica, formando talento en áreas como redes, ciberseguridad, Internet de las cosas y alfabetización digital. El alcance del programa equivale aproximadamente al 2 % de la población costarricense, posicionando al país como el de mayor penetración per cápita en América Latina en cursos asociados a certificaciones dentro de esta iniciativa. “El hito de 300.000 estudiantes formados representa una oportunidad concreta para fortalecer la competitividad digital del país”, afirmó Marisol Ibarra, quien destacó que el impacto de estas capacitaciones trasciende el aula y se traduce en mayores oportunidades de empleo e innovación. El impacto del programa también se evidencia en su articulación con el ecosistema local. Más de 47.500 funcionarios públicos han sido capacitados en ciberseguridad, mientras que una alianza de 19 años con el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica ha permitido integrar habilidades digitales en procesos formativos, beneficiando a más de 45.000 estudiantes.