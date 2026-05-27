Lactolac invertirá US$50 millones para ampliar operaciones en El Salvador

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La inversión se destinará a su planta en Nejapa, donde aumentará la capacidad de almacenamiento, incorporará nueva tecnología y fortalecerá su brazo logístico.

Por revistaeyn.com La empresa de lácteos Lactolac invertirá US$50 millones en los próximos tres años para ampliar sus operaciones en El Salvador. Vilma de Calderón, vicepresidenta de Lactolac, sostuvo que el plan de expansión se ejecutará entre 2026 y 2029, con lo cual la compañía reafirma su “confianza en El Salvador, su clima de inversión y en el potencial de crecimiento”.

La inversión se destinará a su planta en Nejapa, donde aumentará la capacidad de almacenamiento, incorporará nueva tecnología y fortalecerá su brazo logístico. "Esta experiencia significativa representa un nuevo paso en nuestro crecimiento y nuestra apuesta firme por seguir invirtiendo en El Salvador. La expansión fortalecerá nuestra capacidad logística y de distribución", sostuvo de Calderón. La expansión también busca fortalecer la capacidad operativa de la empresa y mejorar la distribución de sus productos en Centroamérica, agregó la vicepresidenta.