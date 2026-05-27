Lactolac invertirá US$50 millones para ampliar operaciones en El Salvador

Por revistaeyn.com
La empresa de lácteos Lactolac invertirá US$50 millones en los próximos tres años para ampliar sus operaciones en El Salvador.
Vilma de Calderón, vicepresidenta de Lactolac, sostuvo que el plan de expansión se ejecutará entre 2026 y 2029, con lo cual la compañía reafirma su “confianza en El Salvador, su clima de inversión y en el potencial de crecimiento”.
La inversión se destinará a su planta en Nejapa, donde aumentará la capacidad de almacenamiento, incorporará nueva tecnología y fortalecerá su brazo logístico.
"Esta experiencia significativa representa un nuevo paso en nuestro crecimiento y nuestra apuesta firme por seguir invirtiendo en El Salvador. La expansión fortalecerá nuestra capacidad logística y de distribución", sostuvo de Calderón.
La expansión también busca fortalecer la capacidad operativa de la empresa y mejorar la distribución de sus productos en Centroamérica, agregó la vicepresidenta.
Lactolac fue fundada en 1984 y cuenta con un portafolio de productos que incluye yogures bajo su marca Yes, además de queso crema, queso cheddar, queso procesado americano y mozzarella.
Con información de Diario El Mundo