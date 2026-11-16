Por: Revistaeyn.com

La posible reforma de la jornada laboral en El Salvador continuará en discusión, después de que los representantes del Gobierno, los empresarios y los trabajadores no lograran un acuerdo sobre las condiciones necesarias para modificar los horarios de trabajo.

El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, confirmó este lunes 16 de noviembre que las negociaciones permanecen abiertas, pero reconoció que las exigencias del sector laboral han impedido alcanzar un consenso sobre los modelos que permitirían concentrar más horas de trabajo en menos días de la semana.

La discusión se desarrolla en el Consejo Superior del Trabajo (CST), instancia tripartita integrada por representantes gubernamentales, empresariales y laborales, que desde agosto estudia alternativas para modernizar la organización del tiempo de trabajo.

Entre las propuestas que han adquirido mayor relevancia figuran: jornadas de 11 horas durante cuatro días, con tres días de descanso, o jornadas de 10 horas de lunes a jueves y cuatro horas adicionales el viernes. Ambas modalidades mantendrían el máximo de 44 horas semanales previsto para el trabajo diurno, pero modificarían su distribución diaria.

Ninguna de estas alternativas ha sido aprobada y las condiciones laborales actuales permanecen vigentes.

El ministro Castro explicó que el desacuerdo se concentra principalmente en las garantías que los trabajadores consideran indispensables para aceptar una ampliación de los horarios diarios.

La reforma busca introducir mayor flexibilidad en la organización de los tiempos de trabajo, particularmente en actividades productivas que requieren sistemas de turnos o esquemas operativos diferentes de los tradicionales.

El esquema de cuatro días de 10 horas y uno de 4 horas es el que ha recibido respaldo de representantes del sector laboral porque permite distribuir las horas durante cinco días, evitando concentrar toda la carga semanal en cuatro jornadas de 11 horas.

También se han evaluado alternativas de turnos rotativos y modalidades flexibles según las necesidades operativas de sectores como la manufactura y la industria textil.

Desde la perspectiva empresarial, una reorganización de los horarios podría facilitar la planificación de turnos, la continuidad de determinadas operaciones y un uso más eficiente de los recursos productivos.

Sin embargo, esos eventuales beneficios deben contrastarse con las consecuencias sobre los costos operativos, la salud ocupacional y las condiciones de traslado de los trabajadores.