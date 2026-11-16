Por: Revistaeyn.com
La posible reforma de la jornada laboral en El Salvador continuará en discusión, después de que los representantes del Gobierno, los empresarios y los trabajadores no lograran un acuerdo sobre las condiciones necesarias para modificar los horarios de trabajo.
El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, confirmó este lunes 16 de noviembre que las negociaciones permanecen abiertas, pero reconoció que las exigencias del sector laboral han impedido alcanzar un consenso sobre los modelos que permitirían concentrar más horas de trabajo en menos días de la semana.
La discusión se desarrolla en el Consejo Superior del Trabajo (CST), instancia tripartita integrada por representantes gubernamentales, empresariales y laborales, que desde agosto estudia alternativas para modernizar la organización del tiempo de trabajo.
Entre las propuestas que han adquirido mayor relevancia figuran: jornadas de 11 horas durante cuatro días, con tres días de descanso, o jornadas de 10 horas de lunes a jueves y cuatro horas adicionales el viernes. Ambas modalidades mantendrían el máximo de 44 horas semanales previsto para el trabajo diurno, pero modificarían su distribución diaria.
Ninguna de estas alternativas ha sido aprobada y las condiciones laborales actuales permanecen vigentes.
El ministro Castro explicó que el desacuerdo se concentra principalmente en las garantías que los trabajadores consideran indispensables para aceptar una ampliación de los horarios diarios.
La reforma busca introducir mayor flexibilidad en la organización de los tiempos de trabajo, particularmente en actividades productivas que requieren sistemas de turnos o esquemas operativos diferentes de los tradicionales.
El esquema de cuatro días de 10 horas y uno de 4 horas es el que ha recibido respaldo de representantes del sector laboral porque permite distribuir las horas durante cinco días, evitando concentrar toda la carga semanal en cuatro jornadas de 11 horas.
También se han evaluado alternativas de turnos rotativos y modalidades flexibles según las necesidades operativas de sectores como la manufactura y la industria textil.
Desde la perspectiva empresarial, una reorganización de los horarios podría facilitar la planificación de turnos, la continuidad de determinadas operaciones y un uso más eficiente de los recursos productivos.
Sin embargo, esos eventuales beneficios deben contrastarse con las consecuencias sobre los costos operativos, la salud ocupacional y las condiciones de traslado de los trabajadores.
Puntos de desacuerdo: transporte, alojamiento y salud laboral
El ministro Castro explicó que la representación de los trabajadores en el CST condicionó su respaldo a la implementación de medidas adicionales de protección.
Una de las principales exigencias es que las empresas proporcionen transporte a los empleados que deban cumplir jornadas extendidas.
En los casos en que no resulte posible garantizar los desplazamientos, el sector laboral plantea la necesidad de ofrecer condiciones adecuadas de alojamiento, particularmente cuando los horarios dificulten el regreso seguro al domicilio.
También se solicita medidas para prevenir los efectos de períodos prolongados de trabajo sobre la salud física. Estas propuestas incluyen pausas, rotación de actividades y condiciones ergonómicas apropiadas, especialmente para empleados que permanecen de pie durante buena parte de la jornada.
El ministro reconoció la legitimidad de esas preocupaciones. "No hay acuerdo debido a estas exigencias. Tienen lógica", declaró durante una conferencia de prensa.
Castro sostuvo que el Gobierno no respaldará modificaciones que comprometan la salud de los trabajadores o vulneren sus derechos laborales.
El funcionario también señaló que deben respetarse los derechos de los empleadores, por lo que cualquier eventual reforma tendrá que surgir de un entendimiento entre las tres partes.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha defendido que cualquier cambio en la distribución de las jornadas tenga carácter opcional y pueda aplicarse según las características de cada actividad económica. La gremial considera que los nuevos modelos no deberían imponerse de manera uniforme, dado que las necesidades de organización del trabajo varían entre empresas, sectores y áreas operativas.
En septiembre, la ANEP presentó nueve puntos de coincidencia agrupados en tres grandes principios: opcionalidad, prosperidad y respeto de los derechos adquiridos.
El viernes 13 de noviembre, Jorge Arriaza, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y vicepresidente del CST por el sector empleador, aseguró que las negociaciones estaban temporalmente detenidas mientras se analizaban sus consecuencias.
Propuesta alternativa: reducir la semana laboral a 35 horas
Mientras el Consejo Superior del Trabajo estudia esquemas para reorganizar las 44 horas semanales, organizaciones de la sociedad civil han planteado una reforma de mayor alcance.
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral propuso a finales de septiembre reducir la jornada semanal a 35 horas, distribuidas en cinco días de siete horas, sin disminución de salarios ni prestaciones.
Su planteamiento parte de la necesidad de disminuir efectivamente el tiempo dedicado al trabajo, en lugar de concentrar las mismas horas en jornadas más extensas.
La organización considera que los horarios de 11 o 12 horas pueden aumentar la fatiga y dificultar la conciliación de las responsabilidades laborales con la vida familiar, los estudios y las tareas de cuidado.
El artículo 38 de la Constitución también establece que la jornada ordinaria diurna no debe superar ocho horas y que la semana laboral tendrá un máximo de 44 horas.
Este punto incorpora una dimensión jurídica importante: permitir jornadas ordinarias de 10 u 11 horas exigiría resolver su compatibilidad con el límite constitucional diario, además de introducir las modificaciones legales correspondientes.
La normativa vigente también contempla protecciones específicas para el trabajo nocturno, las tareas peligrosas o insalubres y el pago de horas extraordinarias.
Por tanto, la reorganización planteada no depende únicamente de un acuerdo administrativo entre las partes. Necesita una vía jurídica que garantice su implementación conforme al ordenamiento salvadoreño.
Diciembre, una nueva fecha para buscar consensos
Castro adelantó que la próxima reunión plenaria del Consejo Superior del Trabajo está prevista para mediados de diciembre, cuando los representantes del Gobierno, los empresarios y los trabajadores podrían presentar una postura oficial.
El ministro aclaró que los equipos técnicos continuarán trabajando y que no se anunciarán modificaciones mientras no exista un entendimiento sobre las condiciones de implementación.
Para las empresas salvadoreñas, la discusión sobre los horarios de trabajo está vinculada con la organización productiva, los costos operativos y la capacidad para responder a las necesidades de distintos sectores.
Una distribución flexible de las jornadas podría ofrecer ventajas en determinadas actividades, pero también generar nuevos costos asociados con transporte, alojamiento, seguridad laboral y mecanismos de supervisión.
Para los trabajadores, el debate se concentra en la duración efectiva de cada jornada, las condiciones de salud y descanso, la protección de los ingresos y la compatibilidad entre el empleo y las responsabilidades personales.
La discusión también plantea el desafío de adaptar la legislación laboral a nuevas formas de organización empresarial, sin perder las garantías que establece el marco jurídico vigente.
Con información del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador y Agencias.