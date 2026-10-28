Empresas & Management

La movilidad urbana complica la contratación y la retención de talento en Centroamérica

Un estudio de FECAMCO en cinco ciudades revela que la mitad de los empresarios consultados enfrenta dificultades para atraer o retener personal por movilidad o ubicación. Los traslados también influyen en las decisiones laborales de trabajadores y estudiantes.

Por: Revistaeyn.com Para una empresa, encontrar al candidato adecuado puede no ser suficiente. La distancia hasta el puesto de trabajo, el costo del transporte y la incertidumbre sobre la hora de llegada pueden dificultar la contratación o poner en riesgo la permanencia del personal. Un estudio de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO) sitúa estos factores entre los obstáculos que la movilidad urbana plantea a la competitividad empresarial. El 50% de los empresarios consultados aseguró haber enfrentado dificultades para atraer o retener talento debido a las condiciones de movilidad o a la ubicación de sus empresas. Del lado de los trabajadores, el 60% señaló que la localización del lugar de trabajo influye en su decisión de aceptar o mantener un empleo, mientras que el 24% ha considerado cambiar de trabajo por problemas asociados con el traslado. La investigación, presentada el 28 de octubre en Ciudad de Panamá, recoge encuestas y grupos focales con empresarios, colaboradores y estudiantes de Ciudad de Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa, San José y Ciudad de Panamá. Sus resultados describen las experiencias de los participantes consultados y permiten observar cómo los desplazamientos intervienen en las decisiones laborales y en la organización de los negocios.

El talento disponible debe poder llegar al empleo

Uno de los planteamientos centrales del estudio es que la existencia de trabajadores con las capacidades requeridas no garantiza que puedan incorporarse a una empresa. El tiempo, el costo y las opciones de transporte condicionan la viabilidad de esa conexión cotidiana. Desde esta perspectiva, la movilidad puede reducir el territorio desde el cual una organización consigue atraer personal. Un puesto accesible en términos de distancia puede resultar difícil de sostener si exige varias conexiones, carece de transporte en determinados horarios o implica recorridos imprevisibles. El problema adquiere mayor relevancia en las actividades que requieren presencia física y cumplimiento de turnos. La presentación identifica, por ejemplo, limitaciones de transporte nocturno en San Salvador e inseguridad en el transporte colectivo en Tegucigalpa. En Ciudad de Guatemala destaca recorridos prolongados y múltiples conexiones; en San José, congestión en corredores metropolitanos, y en Ciudad de Panamá, obras y cuellos de botella. Son manifestaciones distintas de una restricción compartida: las condiciones para llegar al trabajo forman parte del acceso efectivo al empleo.

El costo personal de los desplazamientos

La mitad de los colaboradores consultados dedica más de dos horas diarias a los recorridos de ida y regreso del trabajo. Dentro de ese grupo, el 60% acumula tres horas o más de desplazamiento al día. La carga también aparece en las respuestas sobre bienestar. Siete de cada diez participantes reportaron una afectación moderada o elevada en su tiempo familiar, personal o de descanso. Seis de cada diez percibieron efectos de esa magnitud sobre su calidad de vida y una proporción similar señaló cansancio o estrés asociado con la movilidad. Estos resultados ayudan a entender por qué la ubicación puede influir en la continuidad laboral. Una oportunidad de empleo supone también compromisos de tiempo y gasto que deben ser sostenibles para quien la acepta. Entre los estudiantes consultados, el 76% incluyó el tiempo de traslado entre los criterios para evaluar una futura oportunidad laboral. También señalaron la cercanía al lugar de residencia, con un 67%; la flexibilidad de horarios, con un 61%, y el costo del transporte, con un 47%. Los datos sugieren que la accesibilidad merece un lugar en las estrategias de atracción de talento, desde la incorporación de jóvenes hasta la retención de trabajadores con experiencia.

Menos recorridos y más recursos para operar

La movilidad también afecta la capacidad de las empresas para cumplir sus compromisos. Ocho de cada diez empresarios consultados identificaron costos adicionales asociados con estos problemas y una proporción similar consideró que generan pérdidas económicas o reducen la rentabilidad. La presentación describe gastos en combustible, mantenimiento, horas extraordinarias y transporte, junto con costos menos visibles: esperas, tiempo improductivo y menor utilización de vehículos. Cuando un recorrido exige más tiempo o se vuelve imprevisible, una misma flota puede completar menos entregas durante la jornada. Las empresas deben reservar márgenes adicionales entre actividades y reorganizar la programación para absorber retrasos. La incertidumbre importa tanto como la duración del viaje: dificulta coordinar turnos, visitas, abastecimiento y atención a clientes.

La flexibilidad ayuda, pero tiene límites

Las empresas participantes reportaron medidas para adaptarse. El 56% señaló la implementación de horarios flexibles; el 42%, teletrabajo; el 31%, modalidades híbridas, y el 27%, ajustes operativos. La investigación también recoge transporte empresarial, apoyos para combustible, horarios escalonados y reorganización territorial de las operaciones. Algunas compañías incorporan la proximidad del domicilio entre sus criterios de contratación. Sin embargo, el margen depende de cada actividad. La atención presencial, los procesos industriales y el movimiento de mercancías requieren soluciones diferentes de las disponibles para tareas que pueden realizarse a distancia. Por ello, el estudio plantea evaluar las medidas según la naturaleza del puesto y considerar los tiempos y costos de desplazamiento al organizar el empleo y la formación técnica.

Un desafío que excede a cada empresa