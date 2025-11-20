Emergent Cold LatAm invierte US$ 20 millones en Guatemala

Empresas & Management

El dinero fue usado para las expansiones de dos de sus instalaciones ubicadas en Palín y Xela. Con estos trabajos se añadieron más de 12.500 nuevas posiciones de pallets a la capacidad de la empresa en el país.

Por revistaeyn.com Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), proveedor de soluciones logísticas a temperatura controlada para alimentos, anunció una inversión de US$ 20 millones destinada a la ampliación de sus instalaciones en Guatemala, específicamente en Palín y Quetzaltenango (Xela). “Las inversiones continuas en el país demuestran la relevancia de Guatemala dentro de nuestras estrategias y refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo económico y la infraestructura logística del país”, afirmó Alain Eichmann, director general de Emergent Cold LatAm para la región del Caribe.

La ampliación en Palín agrega 9.000 posiciones de pallets a un centro clave, ubicado estratégicamente entre la Ciudad de Guatemala y el Puerto Quetzal, facilitando operaciones de exportación e importación. Mientras que la extensión en Xela fortalece la cobertura de la empresa en el occidente del país. Desde su inicio en Guatemala en 2022 mediante la adquisición del principal operador local, Emergent Cold LatAm ha consolidado su presencia con tres plantas, incluyendo también una en Villa Nueva. La capacidad total combinada alcanza ahora las 32.000 posiciones de pallets, lo que refuerza su posición en el mercado guatemalteco.