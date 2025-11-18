Empresas & Management

La reputación, el intangible que abre puertas a la expansión de los negocios

CMI y Castillo Hermanos compartieron sus filosofías de negocios en el Simposio del Council of the Americas 2025, donde E&N cubrió de manera exclusiva para la región. Ambas empresas impulsan una ola de inversiones en EEUU.

Por Pablo Balcáceres - Estrategia & Negocios / Fotos Gort Productions La Corporación Multi Inversiones (CMI) y Castillo Hermanos representan el nuevo rostro de empresas centroamericanas que apuntan hacia la expansión territorial de sus negocios en Estados Unidos. Ambas representaron al sector empresarial de Centroamérica durante el Simposio del Council of the Americas 2025. Las dos empresas son de tipo familiar y poseen una historia que trasciende un siglo de longevidad. El origen de CMI data de 1920 y en la actualidad se encuentra en pleno despliegue en el mercado estadounidense, principalmente por dos vías: una mayor penetración del mercado con Pollo Campero; y la adquisición en 2024 de una participación mayoritaria en Del Real Foods, especializada en comida preparada y refrigerada del tipo hispano. Fundada en 1886, Castillo Hermanos dio un golpe sobre la mesa este año al comprar Harvest Hill Beverage Company, fabricante de marcas como SunnyD, entre otras, y obtiene así una plataforma amplia de distribución, manufactura y puntos de venta en Estados Unidos.

¿Cuál es la clave para que empresas familiares guatemaltecas no solo se mantengan en vigencia, sino que avancen con tal dinamismo? Las claves para este crecimiento exponencial en el largo plazo se resumen en comprender y mantener la visión de los fundadores, una gobernanza proactiva que ordena los roles y las sucesiones familiares, así como estrategias de diversificación y gestión financiera, coinciden los empresarios. “Lo que más cuidamos hoy, no es la calidad de los productos, no es la operación. En nuestro caso, we built the organization, the organization build the business”, resume Juan José Gutiérrez Mayorga, Presidente Chairman de CMI Alimentos. Gutiérrez cita a la reputación como un imán para atraer a nuevos socios de negocios, una aliada que les antecede ya sea para abrir nuevos mercados o nuevas avenidas de negocios. “La reputación es lo más intangible, es lo más frágil, pero si se hace bien, si se maneja bien, es posible monetizarla reputación. Y no solo eso, sino usarla de blindaje”, expresó durante su participación en el simposio.

Roberto Lara, CEO de Castillo Hermanos, compartió tres elementos que han edificado a la organización: una visión de valor compartido, un enfoque en el largo plazo, y la gestión de los recursos humanos como una familia. “Somos una empresa familiar donde la familia sigue involucrada en la gestión –y esto ya no es habitual. Tenemos una junta directiva con accionistas mayoritarios e, incluyéndome a mí, 32 ejecutivos trabajando en la empresa en diferentes negocios”, describió Lara. En CMI se planteó con contundencia superar el mito de que la tercera generación destruye los negocios, agregó Juan José Gutiérrez. “Tomamos la decisión de convertirnos en una empresa familiar del primer mundo”.