Empresa de telecomunicaciones Metrocom inaugura su quinta sucursal en Costa Rica

Por revistaeyn.com Metrocom, la empresa de telecomunicaciones, inauguró su quinta sucursal en Costa Rica y está ubicada en el cantón de Desamparados, donde genera 50 nuevos puestos de trabajo directos. La nueva sucursal ofrecerá el portafolio completo de productos y servicios de Metrocom, incluyendo fibra óptica de alta velocidad, telefonía, televisión digital y soluciones integrales para hogares y empresas.

Con esta nueva sede, Metrocom amplía su presencia en la Gran Área Metropolitana, sumándose a sus sucursales ya consolidadas en Sabana, La Unión, Hatillo y Guadalupe. Luis Abellán, gerente comercial de Metrocom, explicó que “Desamparados es un cantón dinámico y lleno de potencial, y estamos orgullosos de ser parte de su crecimiento. Más allá de ofrecer tecnología de vanguardia, nuestro objetivo es crear oportunidades de empleo y contribuir activamente al bienestar de la comunidad”.