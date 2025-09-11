Empresa de telecomunicaciones Metrocom inaugura su quinta sucursal en Costa Rica

Por revistaeyn.com
Metrocom, la empresa de telecomunicaciones, inauguró su quinta sucursal en Costa Rica y está ubicada en el cantón de Desamparados, donde genera 50 nuevos puestos de trabajo directos.
La nueva sucursal ofrecerá el portafolio completo de productos y servicios de Metrocom, incluyendo fibra óptica de alta velocidad, telefonía, televisión digital y soluciones integrales para hogares y empresas.
Con esta nueva sede, Metrocom amplía su presencia en la Gran Área Metropolitana, sumándose a sus sucursales ya consolidadas en Sabana, La Unión, Hatillo y Guadalupe.
Luis Abellán, gerente comercial de Metrocom, explicó que “Desamparados es un cantón dinámico y lleno de potencial, y estamos orgullosos de ser parte de su crecimiento. Más allá de ofrecer tecnología de vanguardia, nuestro objetivo es crear oportunidades de empleo y contribuir activamente al bienestar de la comunidad”.
Durante tres años Metrocom ha sido reconocidos como el internet fijo más rápido de Costa Rica por Ookla, empresa líder mundial en pruebas y mediciones de rendimiento de redes. Ookla realizó un estudio estadístico contundente al analizar 4.4 millones de pruebas, arrojó que en las velocidades medias Metrocom es el líder, siendo un 60% más rápido que el segundo lugar, con velocidades promedio de bajada de 319 Mbps mientras el segundo lugar tiene velocidades promedio de 195 Mbps.